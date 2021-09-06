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Экономика6 сентября 2021 19:23

Аркадий Дворкович назвал цифровые технологии, в применении которых Россия является мировым лидером

По словам председателя Фонда «Сколково», государство должно принять на себя риск внедрения цифровых технологий
Виктор МАТРОСОВВиктор МАТРОСОВ
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Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

Фото: ТАСС

Россия входит в первую тройку мировых лидеров в применении цифрового банковского обслуживания. Такое мнение высказал председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в беседе с «Комсомольской правдой» на ВЭФ-2021.

- В теме цифрового банковского обслуживания мы находимся, думаю, в тройке мировых лидеров. По крайней мере, в крупных городах. Я сейчас не хочу преувеличивать наши успехи, все-таки не вся страна еще покрыта этими услугами, но в крупных городах – да, - сказал Дворкович.

Другие хорошо развитые цифровые технологии в России - электронный документооборот, цифровизация производственных процессов, обработка больших данных в медицине, цифровые решения в нефтегазовом секторе, перечислил председатель Фонда «Сколково».

- У нас огромный поток стартапов, которые занимаются именно цифрой. Важно, чтобы государство, кроме софинансирования, брало на себя и часть рисков первого внедрения. Зачастую наши крупные компании, потребители не готовы рискнуть первыми, хотят посмотреть, как это получилось у кого-то еще. И здесь есть как раз роль государства эти риски разделить с первыми потребителями, чтобы, увидев успех, другие пошли в эту же тему. У нас по нескольким направлениям это получилось – по автоматизации некоторых производственных процессов, вот сейчас по цифровой диагностике ряда заболеваний, в том числе, кстати, и ковида, и онкологических заболеваний легких. Важно, чтобы мы последовательно шли к другим нишам точно такими же темпами, - сказал Аркадий Дворкович.

Как стало известно в начале сентября, Фонд «Сколково» стал оператором государственной программы грантов в области искусственного интеллекта. До 2024 года будет распределено 5 миллиардов рублей, сумма одного гранта от 20 до 100 миллионов рублей.

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