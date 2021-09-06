Кейт Хадсон произвела фурор, появившись на Венецианском кинофестивале в прозрачном платье без нижнего белья

Кейт Хадсон на Венецианском кинофестивале. Фото: REUTERS

В Венеции минувшим вечером прошла премьера фильма режиссёра Аны Лили Амирпур «Мона Лиза и кровавая луна». Американская драма повествует о женщине с необычными способностями, которая пытается сбежать из психиатрической больницы и выжить в современном мире. Главную роль в картине сыграла голливудская звезда Кейт Хадсон. Она же стала главной героиней вечера. 42-летняя актриса вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в алом прозрачном платье, под которым не было нижнего белья.

42-летняя актриса стала главной героиней вечера. Фото: REUTERS

Кейт выпорхнула из лимузина, сияя улыбкой: актриса позировала фотографам, поворачиваясь к ним то одним боком, то другим. Наряд из прозрачного шифона совершенно не скрывал прелестей блондинки, демонстрируя ее бюст во всей красе. Образ дополнили вечерний макияж и естественная прическа – волнистые волосы, ниспадающие на плечи.

Наряд актрисы из прозрачного шифона совершенно не скрывал ее прелестей. Фото: REUTERS

Кейт Хадсон представила на фестивале свою новую работу - фильм «Мона Лиза и кровавая луна». Фото: REUTERS

Кейт показала фотографам своего партнера по съемкам: вместе с ней на красную дорожку вышла маленькая собачка. Актриса наклонилась к ней и нежно потрепала песика по имени Бенни.

На красную дорожку звезда вышла вместе с партнером по съемкам - песиком Бенни. Фото: REUTERS

Впрочем, этим вечером Кейт оказалась не единственной звездной участницей, решившейся показать зрителям чуть больше, чем следовало. Несколькими часами раньше на кинофестивале представили фильм «Утраченные иллюзии» по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака. Сыгравшая в нем французская актриса Саломе Девальс тоже пришла в прозрачном платье – даже более откровенном, чем у заокеанской коллеги.

Еще одна участница фестиваля сделала ставку на прозрачность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская актриса Саломе Девальс тоже выбрала просвечивающий наряд. Фото: REUTERS

А французская звезда Шарлотта Генсбур, дочь актрисы Джейн Биркин и певца Сержа Генсбура, сделала ставку на ультракороткое мини. Шарлотта пришла на еще одну премьеру Венецианского фестиваля – фильм Мишеля Франко «Закат» в черном комбинезоне с открытыми плечами и усыпанных стразами сапогах-чулках.

Шарлотта Генсбур выбрала очень смелый наряд - это в 50-то лет! Фото: REUTERS

Прекрасная француженка похвасталась идеальной фигурой и длинными ногами. Наряд довольно смелый, учитывая, что Шарлоте в этом году исполнилось 50 лет. В фильме «Закат» Генсбур сыграла главную роль на пару с британским актером Тимом Ротом.

Шарлотта появилась в черном комбинезоне и усыпанных стразами сапогах-чулках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антонио Бандерас вышел на красную дорожку вместе со свой подругой, банкиршей Николь Кимпел. Испанский мачо смотрел на спутницу преданно и влюбленно – то ли у них все еще продолжается романтический период, то ли Антонио решил помочь фотографам и сыграл страсть перед камерами.