«Я – широкоплечая большесисечная Лариса»: Гузеева ответила критикам, не стесняясь в выражениях

Лариса Гузеева. Фото: Инстаграм.

Лариса Гузеева всегда была бойкой на язык: звезда шоу Первого канала «Давай поженимся!» за словом в карман не лезет и в любой ситуации найдет, что ответить. Особенно если дело касается нападок на ее внешность. Именно этой теме 62-летняя актриса посвятила новый пост в Инстаграме. Лариса сняла видеоролик, в котором решила ответить хейтерам, критикующим ее пышные формы.

- Пишут мне в личные сообщения: «У вас большие сиськи, огромные плечи, как у гренадера». Друзья мои, то есть не друзья, вы меня хотите удивить, глаза мне открыть? Я честно вам скажу: я знаю! Даже видела. Один раз. И что мне теперь делать, скажите мне? — заявила Гузеева.

Лариса с юмором признала, что она действительно не обладает грацией Дюймовочки. И подчеркнула, что постоянно намекать ей об этом просто невежливо.

- Ну вот плечи как у гренадера, сиськи большие. Вы к маме своей подойдите и скажите. Хорошо бы, чтобы и папаня присутствовал. «Мама, у тебя сиськи большие». Я к вам в травмпункт передачку не принесу, - иронизирует ведущая программы «Давай поженимся!». - Как жить-то после этого? Я - большесисечная широкоплечая Лариса.

Впрочем, иногда Гузеева настроена далеко не так добродушно по отношению к критикам. В случаях, когда кто-то затрагивает ее семью, особенно дочь, Лариса готова биться с обидчиками до конца.

Единственная дочь звезды Ольга. Фото: Инстаграм.

Впрочем, актриса сама частенько подбрасывает подписчикам поводы для обсуждения: она часто рассказывает о странностях в поведении 21-летней Ольги. У дочери актрисы и ресторатора Игоря Бухарова бывают нервные срывы и приступы агрессии, которые она не может сдерживать. Как-то наследница звезды даже учинила погром в своей комнате, снимки появились в соцсетях. Актриса не стала критиковать дочь, ограничившись замечанием: «Лучше содрать обои, чем кожу».

В другой раз Гузеева поведала еще об одной странной привычке Ольги. Лариса рассказала, что ее дочь очень привередлива в еде. Телеведущая привела пример, характеризующий ее наследницу не с самой приятной стороны.

- Недавно мы сидим за обедом с дочкой, едим. Вдруг Леле что-то не понравилось, она говорит: «Мам, протяни руку». И сплевывает туда. Я ей говорю: «Леля, тебе 20 лет!». Она мне: «И что? Если это невкусно!», - рассказала Гузеева.

Несмотря на это, Лариса просто обожает свою дочку. Леля – поздний ребенок, актриса родила ее в 41 год. Со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, актриса живет уже 22 года. Правда, познакомились они гораздо раньше, когда ей было 18, а ему – 17 лет. Но потом жизнь развела их. Бухаров и Гузеева поженились в 1999 году.