Грудь Деми Мур на Венецианском кинофестивале страстно поцеловали двое мужчин

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур – яркий пример того, что жизнь после 40 (а в ее случае - и после 50) лет только начинается. Голливудская звезда приехала на Венецианский кинофестиваль, где приняла участие в благотворительном вечере «Женщины в кино», организованном Red Sea Film Festival. 58-летняя актриса появилась на вечеринке в сногсшибательном белом наряде от Mоnot, состоящем из бра и длинной юбки. Открытый наряд позволил актрисе не только продемонстрировать накачанный пресс, но и похвастаться глубоким декольте.

Именно смелый вырез и стал виновником забавного происшествия. В Инстаграме Деми поделилась снимком, доказывающим, что звезда фильма «Стриптиз» по-прежнему сводит мужчин с ума. На фото двое поклонников низко склонились над декольте актрисы, явно намереваясь припасть губами к ее прелестям.

Двое поклонников низко склонились над декольте актрисы, явно намереваясь припасть губами к ее прелестям. Фото: Инстаграм.

Их легко понять – Деми действительно выглядит гораздо моложе своего возраста. К слову, с одним из поклонников, поцеловавших ее декольте, Мур накануне сфотографировали папарацци. Они застали актрису и ее молодого спутника в кафе. Деми и симпатичный блондин о чем-то оживленно беседовали, а затем вместе отправились на прогулку по Венеции. Таблоиды немедленно приписали актрисе новый роман с молодым мужчиной. Имя спутника звезды они тогда не вычислили. И вот теперь актриса сама отметила его на фото в Инстаграме. Приятелем Деми оказался американский актер Патрик Хильгарт.

Вряд ли актрису и молодого парня связывают близкие отношения – скорее всего, они просто приятели. Впрочем, в случае с Деми никогда не угадаешь. В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше нее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.

58-летняя актриса появилась на вечеринке в сногсшибательном белом наряде от Mоnot. Фото: Инстаграм.

За свою кинокарьеру Деми немало потрудилась над собственной внешностью. Хорошенькая от природы актриса с молодости совершенствовала то, что ей подарили папа и мама. Еще совсем юной Мур сделала ринопластику. Затем она неоднократно корректировала грудь, вставив импланты третьего размера. Ради фильма «Стриптиз» она сделала липосакцию и пластику ягодиц. С возрастом Деми прошла через несколько подтяжек кожи и даже решилась на пластику коленей – чтобы остановить процесс старения.

Напомним, у Деми есть три дочери – 32-летнюю Румер, 29-летнюю Скаут и 25-летнюю Таллулу она родила от актера Брюса Уиллиса. Брюс и Деми развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни.