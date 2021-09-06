Несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи страстно целуется с молодым манекенщиком

Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева выросла настоящей красавицей. Фото: Инстаграм.

Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева выросла настоящей красавицей. 16-летняя девушка стала одной из главных звезд показа Dolce & Gabbana, который прошел неделю назад в Венеции. Поддержать свою дочку на показ пришла ее мама Моника Белуччи. Впрочем, во время дефиле за девушкой из зала с волнением наблюдала не только она. На показе также появился 18-летний бойфренд Девы, французский манекенщик Лука Саландра.

Минувшим вечером Лука опубликовал в Инстаграме несколько довольно интимных снимков с возлюбленной, снятых в Венеции. На одном из фото они позируют в обнимку в номере отеля. На другом - едут в машине на вечеринку после показа. На третьем - страстно целуются в разгар вечеринки, не обращая внимания на других гостей. Пикантности моменту добавляет тот факт, что Дева еще несовершеннолетняя. А значит, публиковать такие снимки Лука в общем-то не имеет права.

Манекенщик Лука Саландра опубликовал в Инстаграме несколько довольно интимных снимков с Девой.

С французским манекенщиком дочь Моники Белуччи встречается больше года. Прошлым летом Дева заявила об и романе, опубликовав совместные фото из Сен-Тропе. Бойфренд звездной наследницы работает сразу с несколькими модельными агентствами во Франции и Италии, принимает участие в фотосессиях и периодически выходит на подиум.

На одном из фото они едут в машине на вечеринку после показа. Фото: Инстаграм.

Дочь Моники Белуччи очень похожа на свою маму в юности: такие же густые черные волосы, темные глаза и алые губы. С такими данными ее неизбежно ждет слава актрисы или модели. Девушка стала новым лицом модного дома Dolce&Gabbana в 14 лет.

На другом - страстно целуются в разгар вечеринки. Фото: Инстаграм.

Напомним, Моника Белуччи и Венсан Кассель были женаты 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался. Кроме Девы у супругов есть еще одна дочь – 11-летняя Леони.

18-летний бойфренд Девы, французский манекенщик Лука Саландра. Фото: Инстаграм.

Бывший муж Моники Венсан Кассель вскоре после разрыва утешился с новой избранницей. Его нынешняя жена - 23-летняя модель Тина Кунаки родила ему дочку. Девочку назвали Амазони.