Воспитательница детского сада попала на видео, когда связывала 5-летнего ребенка скотчем

5-летнего Сашу воспитательницы связала скотчем. Фото: Кадр видео

Возможно, если бы не это видео, никто бы не воспринял слова 5-летнего Саши всерьёз. Трудно поверить, что воспитатель может обездвижить маленького ребенка, связав его скотчем по рукам и ногам. К счастью для мамы мальчика, в той самой раздевалке были установлены камеры, которые зафиксировали все от начала и до конца.

На кадрах из одинцовского детского сада видно, как женщина обматывает руки ребёнка скотчем. Мальчик пытается вырваться, но воспитательница одёргивает его, удерживая силой, чтобы продолжать связывать. На все попытки ребёнка освободиться и вырваться женщина реагирует грубо. Зафиксировав руки, она переходит к ногам малыша. Когда ребёнок оказывается связан, она отпускает его. Мальчик пытается прыжками скрыться от воспитательницы и вернуться к остальным детям. Но женщина ногой закрывает перед ним дверь. Это лишь небольшой фрагмент видеозаписи.

Эта история произошла ещё в марте, но видео маме пострадавшего мальчика удалось получить лишь несколько дней назад. Случившееся с её сыном в детском саду тщательно скрывали, а рассказы ребёнка об издевательствах воспитателя называли выдумкой. Но 45-летняя Елена (имя изменено) сразу поняла, что такую дикую историю её маленький сын не смог бы придумать сам, и синяки на запястьях, с которыми мальчик вернулся из сада, были тому подтверждением. Если бы мама 5-летнего Саши (имя изменено) не забила тревогу, никто бы не узнал правды.

— Я случайно заметила у него на руке синяк и стала расспрашивать, он рассказал мне что воспитательница таким образом наказала его за то, что он не хотел спать на тихом часу. Я была в шоке, сняла побои и написала заявление в полицию. В детском саду меня уверяли, что такого произойти не могло, но мой сын не стал бы врать. После нескольких бесед в присутствии заведующей, воспитательница призналась в том, что она это всё-таки сделала, — вспоминает Елена.

После скандала воспитательнице позволили уволиться по собственному желанию, но мама пострадавшего ребёнка не хотела так легко спускать педагогу с рук издевательства над её сыном.

— Я считаю, что таких людей нельзя подпускать к детям. После увольнения она спокойно устроится в другой сад или няней в семью и продолжит применять свои методы. Я обращалась в прокуратуру, писала в приёмную уполномоченного по правам ребёнка, отвела ребёнка на экспертизу к психологу. Он вынес заключение, что Саше в результате этой ситуации была нанесена психологическая травма, — вспоминает женщина.

Но тем не менее в действиях воспитателя не нашли состава преступления, а дело перевели в разряд административного правонарушения. Заседания по нему длятся до сих пор.

— Воспитательница до сих пор даже не извинилась за свои действия, наоборот на каждом заседании она обвиняет меня в том, что лишилась из-за меня работы. То есть мой ребенок виноват в том, что попал на видео, а она из-за этого лишилась работы. — возмущается мама мальчика.

За те месяцы, что Елена пытается восстановить справедливость, женщина практически впала в отчаяние. Из того детского сада женщина ребёнка забрала, чтобы ничего не напоминало Саше об ужасе, с которым ему пришлось столкнуться. Елена даже сменила место жительства, но пока не может оформить мальчика в новый детский садик из-за большой очереди. А судебные тяжбы и бесконечные походы по различным инстанциям отнимают много времени и сил.

Случаи издевательств над детьми сотрудниками педагогической сферы часто приводят к реальным уголовным делам, но не в ситуации Елены. Даже учитывая неопровержимые доказательства, попавшие на видео, полиция отказалась возбуждать уголовное дело, отправив женщину саму разбираться в суд. Воспитательница отделалась легким испугом и административным делом, даже из детского сада ей разрешили уволиться самой, чтобы не портить трудовую. Сейчас Елена пишет во все инстанции, чтобы подобное не происходило с другими детьми.

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