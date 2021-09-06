На выведенном из кризиса Иткульском спиртзаводе начнут выпускать алтайский виски

«Иткуль» - единственное в регионе предприятие полного цикла. Фото: пресс-служба правительства Алтайского края.

На Алтае наладят выпуск виски и джина: одно из старейших в России спиртовых производств - Иткульский спиртзавод расширяет ассортимент своей продукции. Еще год назад предприятие в селе Соколово Зонального района было на грани закрытия из-за долгов предыдущего собственника. Судьбу исторического завода, который является градообразующим для всего района, взял под личный контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко. При содействии главы региона у предприятия появился новый владелец. Компания «Marussia Beverages», для которой «Иткуль» производил спиртные напитки премиум-класса, решила выкупить завод и погасить долги перед кредиторами. Сотни сотрудников сохранили рабочие места. Сейчас предприятие вышло на докризисный уровень производства и расширяет линейку своей продукции.

Будущее «Иткуля» во время рабочего совещания с представителями «Marussia Beverages» обсудили первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и начальник «Алтайпищепрома» Александр Большаков. Встреча знаменовала собой официальное преодоление кризиса предприятия спустя полтора года после перезапуска. Проблемы на старейшем предприятии края (спиртзавод работал в селе Соколово с 1868 года) начались в 2019 году. В течение всего 2018 года производство простаивало. В регионе была создана рабочая группа по выводу предприятия из кризиса.

- Мы благодарны руководству и собственникам «Marussia Beverages» за их решение по вхождению в состав акционеров «Иткуля». За полтора года компания сделала то, что мы сегодня видим на предприятии – завод вышел на докризисные объемы производства, сохранив материальную базу, и, самое главное, коллектив, - отметил во время встречи заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Одно из старейших в России спиртовых производств работало в селе Соколово с 1868 года. Фото: пресс-служба правительства Алтайского края.

Сегодня «Иткуль» - это не только градообразующее предприятие, но и одно из ведущих производств на Алтае. Новый собственник инвестирует около 12 миллионов евро в проект по строительству дистиллерии и производству виски. В перспективе первый виски, произведенный на Алтае, появится на прилавках магазинов через 3-5 лет. Еще одно направление, которое обсуждалось на встрече с представителями правительства региона, - запуск производства настоек и джинов.

- «Иткуль» – это жемчужина нашей группы компаний. Мы инвестируем в производство таких напитков, как джин и настойки, и планируем развивать завод дальше, - отметила директор по развитию бизнеса группы компаний «Marussia Bevereges» Эда Паулсен. По ее словам, руководство холдинга всегда считало Алтай одним из лучших мест по производству спиртных напитков. Главная причина – качество сырья. Спирт на заводе делают по старинной технологии, с использованием солода – этот способ практически утрачен на современном производстве. Для изготовления напитков используют органическое зерно от алтайских производителей, выращенное без добавления пестицидов и гербицидов.

Во время встречи был обозначен вектор дальнейшего сотрудничества собственников предприятия и регионального правительства. Власти Алтайского края неоднократно объявляли «Иткуль» важнейшим экономическим партнером региона. Помимо того, что завод является градообразующим, это еще и единственное в регионе предприятие полного цикла. Процесс производства всех компонентов, от зерна до напитков, сконцентрировано в одном месте – на Алтае.