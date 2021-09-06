Москвичке, связавшей и избившей приемных дочек-близнецов на курорте, грозит тюрьма

Женщине грозит реальный срок лишения свободы: от трех до семи лет. Судебные слушания начнутся уже в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чуть больше года тянулось следствие по делу 48-летней приемной мамы из Москвы. Напомним, скандал случился, в августе 2020-го в одной из гостиниц города Сочи. Горничная, услышав детский плач, зашла в комнату и обнаружила страшную картину. Две 10-летние сестры находились в помещении без взрослых: руки девочек были связаны полиэтиленовыми пакетами, а на телах были синяки и ссадины.

Руководство гостиницы обратилось в полицию. Тогда и выяснилось, что девочки воспитывались в опекунской семье. На отдых они приехали с приемной мамой и ее 10-летним сыном. В тот же день сирот забрали в больницу, а против их опекуна возбудили два уголовных дела: за истязания несовершеннолетних и неисполнение родительских обязанностей.

Свою вину опекун так и не признала. По ее версии, сестры сами били друг друга. А вот связанные руки детей она объяснила дерматитом, якобы из-за зуда сестры расчесывали раны. При этом родной сын женщины в полиции рассказала совсем другую историю. По словам школьника, именно мама жестоко наказывала приемных девочек. В эту семью сестры попали за полгода до случившегося. По версии следствия, все это время опекун истязала девочек.

Как стало известно kp.ru, сейчас сестры находятся в другой приемной семье. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

- Два уголовных дела против опекуна направлены в суд, - сообщили «КП» в ГСУ СК РФ по Москве.

Женщине грозит реальный срок лишения свободы: от трех до семи лет. Судебные слушания начнутся уже в ближайшее время.