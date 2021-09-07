Секс-рабыня в подземном бункере: что общего у нижегородского похитителя со «скопинским маньяком»

Почти два года Мохов рыл и укреплял свое тайное преступное убежище под собственным гаражом

До событий, произошедших в Нижнем Новгороде, было всего два случая, когда насильники городили для своих жертв подземные тюрьмы. Причем, по словам Дмитрия Плоткина - кандидата юридических наук, бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, поймавшего в свое время «скопинского маньяка» Виктора Мохова, хоть обе трагичные истории и происходили в разное время, но они связаны между собой.

Все началось в Вяткинских полянах

- Первый известный случай произошел в начале 90-ых в городе Вятские поляны Кировской области, - прокомментировал Дмитрий Плоткин KP.RU. – Правда, изначально мотивы у преступника были иные. Не сексуальные. Жестокий рабовладелец и убийца Александр Комин вырыл у себя под гаражом 9-метровый подвал, подвел к нему колючую проволоку и пустил по ней ток. Под землей он организовал подпольный швейный цех, где на протяжении двух лет держал рабынь. Они шили майки, халаты, нижнее белье, а Комин с подельником все это продавали ни рынке. Женщин насиловали, нескольких убили. Некоторым «хозяин» выколол на лбу слово «рабыня».

В подземной фабрике Комина было несколько комнат, электричество и вентиляция. Соорудил изувер и нечто вроде лифта: он спускался на свое «кровавое производство» на лебедке, предварительно обесточив проволочное заграждение. Но узникам подземелья выход из него был закрыт наглухо.

- Виктор Мохов, которого все называют «скопинским маньяком», узнал об этом случае из газеты, - рассказал бывший следователь. – В этом он сам признался мне на одном из допросов. Сказал, что его захватила идея сделать собственный бункер. Решил, что он – выпускник горного техникума, рукастый мастер - ничем не хуже какого-то мужика из Вятских полян.

Почти два года Мохов рыл и укреплял свое тайное преступное убежище под собственным гаражом. Соорудил «жилую комнату» и предбанник: именно здесь, на грязном одеяле он потом и будет насиловать своих жертв – несовершеннолетних Лену Самохину и Катю Мартынову, которые проведут взаперти без малого четыре года.

- У Мохова не было лишних денег, но он тем не менее, по его мнению, все устроил по высшему разряду, - подчеркнул Дмитрий Матвеевич, - а у подозреваемого из Нижнего бизнесмена деньги есть, вот он и соорудил нечто вроде подземной квартиры с канализацией, санузлом, холодильником и большой кроватью. Уверен на сто процентов, что идею бункера-квартиры «нижегородский похититель» подсмотрел у «скопинского маньяка».

У Мохова не было лишних денег, но он тем не менее, по его мнению, все устроил по высшему разряду Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Ничего удивительного. Столько всего по телевизору было показано про Моховское убежище – все в подробностях. Легко зацепиться. Только нижегородец еще больше трансформировал идею под себя. И она, «предстала во плоти» в третий раз, когда 24 августа в бункер под гаражом попала 23-летняя жительница Нижнего Новгорода Елизавета Бабикова. Девушка десять дней оставалась пленницей и многократно подвергалась насилию. В ее похищении следствие подозревает директора ООО «Атом» Сергея С.

Мохов замаскировал вход в подземелье так искусно, что оперативники, зная о нем, не могли его отыскать битых два часа. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Бункер – это шкаф для кукол

По мнению следователя, за свою долгую практику имевшего дело не с одним маньяком, ни бункер Мохова, ни «подземная тюрьма» в Нижнем - не казематы и пыточная. Это место для сексуальных утех, в котором созданы некое подобие цивилизованных условий.

- Условный комфорт злодеи создают не для своих жертв, а для себя, - уточнил Плоткин. - Не будет же он приходить в душный вонючий сарай и спать с женщиной, несколько дней не принимавшей душа.

И все-таки - «зачем»? Дмитрий Плоткин советует искать ответ на вопрос в первую очередь в физиологии. По его убеждению, хозяева бункеров, строго говоря, не маньяки, а зацикленные на сексе «особи», в чьих сексуальных потребностях – получить порцию плотской любви именно здесь и сейчас. Им, по словам нашего эксперта, мало изнасиловать: важнее иметь возможность делать это постоянно. Не искать где-то «разрядки», когда припечет, а идти прямиком к наложнице, которая всегда «под рукой».

- Он запер женщину и пользуется ей до тех пор, пока она ему не надоест, - пояснил Дмитрий Плоткин. - Что он дальше будет с ней делать, и сам не знает. Для «хозяина бункера» его жертва – всего лишь игрушка. Все равно что резиновая кукла. Она всегда на месте – в шкафу. А бункер – это и есть тот самый шкаф. Захотел поиграть – берет. Скорее всего, если проверить уровень тестостерона, у таких мужчин он зашкаливает, и, почти уверен, весь гормональный фон нарушен. Кстати, если бы в нашей практике была традиция отслеживать мужчин с повышенным «фоном», многих изнасилований можно было бы избежать.

Повелевать и властвовать

Если «классический маньяк», грубо говоря, нападет на жертву, затащит ее за угол и растерзает, получая свою порцию болезненного удовольствия, то человек, который роет бункер-тюрьму для пленницы – будет раз за разом приходить в свое «гнездо любви» и пестовать свою страсть повелевать. Он не то, чтобы маньяк, он ненасытный сексуально озабоченный тип с извращенной фантазией.

У подозреваемого из Нижнего бизнесмена деньги есть, вот он и соорудил нечто вроде подземной квартиры с канализацией, санузлом, холодильником и большой кроватью. ФОТО: СУ СКР по Нижегородской области

- Нижегородскому «тюремщику», уверен, нравится быть властителем, - рассудил кандидат юридических наук. - То же самое у Мохова. Они мнят себя повелителями. Они сделали себе сексуальную игрушку, о которой никто не будет знать. Ни семья, ни друзья, ни окружение. Они относятся к такому типу мужчин, которым каждый раз, когда захочется острых сексуальных ощущений (а хочется постоянно), искать себе партнершу. Они сексуально активны и, одержимые философией «жизнь проходит, счастья нет», пускаются во все тяжкие. Мохов, которому на момент преступления было 50 лет, считал, что его личная жизнь не удалась и наверстывал, и, думаю, «нижегородский похититель», в свои почти 40 – тоже. У них сужено сознание. Секс доминирует. Они не просчитывают ситуацию вперед, не думают, что будут делать с жертвой дальше.

– Думаю, у «нижегородского похитителя» уже были преступные эпизоды, - сказал в заключении Дмитрий Плоткин. - Он, скорее всего, насиловал и раньше, но при других условиях. Мохов, кончено, на него определенное влияние оказал. И еще, почти уверен, что девушку он бы не выпустил. Если не убил бы, то продолжал держать у себя, не зная, как с не поступить. Мохов тоже рассказывал на допросах, что думал отпустить девочек, но боялся загреметь в тюрьму. Так и ждал почти четыре года, пока само «рассосется».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елизавета Бабикова, десять дней просидевшая в подвале маньяка, рассказала о своем заточении

Девушка ищет хорошего адвоката, чтобы наказать обидчика (подробности)