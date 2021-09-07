"Комсомольская правда" запускает проект "История за пределами учебников с Владимиром Мединским"

Помощник президента России пояснил, что в лекциях не будет избыточных разговоров о роли личности в истории

Радио "Комсомольская правда" и лекторий "Достоевский" объявили о запуске совместного проекта "История за пределами учебников с Владимиром Мединским".

- Это необычный курс. Это будут короткие лекции, неутомительные. То есть их можно прослушать практически за чашкой чая за завтраком или в дороге. Мой опыт общения со студентами показывает, что мы запоминаем историю какими-то фрагментами. Петр I, потом чуть-чуть Екатерина, дальше сразу восстание декабристов. А вот что было между ними, да еще в каком порядке… Каша в голове у многих. Попытаемся эту хронологию выстроить. А параллельно я буду рассказывать о наших государях как о людях. Об их привычках, об их слабостях, сильных сторонах, болезнях, страстях. Потому что такой человеческий разговор хорошо запоминается, — пояснил Мединский.

Помощник президента России пояснил, что в лекциях не будет избыточных разговоров о роли личности в истории.

- Личности были разные. Некоторые из них были слабые, некоторые очень слабые, а некоторые совершенно ничтожные. Фортуна их выбрасывала наверх, и они оказывались во главе невероятной, огромной, прекрасной и очень большой страны под названием Российская империя. Начнем мы с момента смерти Петра I, — рассказал Мединский.

Весь цикл лекций Владимира Мединского вы можете посмотреть на YouTube-канале "Лекторий Достоевский".