Домашний тиран или мажор: правнук знаменитого летчика подозревается в избиении своего охранника

В этот раз далеко ходить за «подвигом» молодой человек не стал, устроив драку прямо на участке, где и проживает, в элитном Серебряном Бору.

Игорь давно известен своими барскими замашками, поэтому заслышав из окна дома как охрана убирает листву и мешает утреннему сну, решил провести «беседу» с персоналом.

Объяснение на кулаках продолжилось криками о том, дескать знает ли персонал кто перед ними стоит. Судя по всему, молодой Чкалов не осознавал своих грубых действий в адрес охранника, продолжая психологически давить на него.

В этот же день работник обратился в полицию и вызвал скорую. Был диагностирован ушиб внутренних органов, в настоящий момент проводится доследственная проверка по признакам причинения вреда здоровью.

Поступок правнука Чкалова может стоить ему до двух лет лишения свободы, при установлении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по статье 115 ч. 2 УК РФ.

Но учитывая тот факт, что Игорь Чкалов является носителем известной фамилии, молодой человек может легко выйти сухим из этой истории и быть привлечённым лишь к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ. Однако известны случаи «показательной порки» с российскими футболистами, когда широкой общественности пытались намекнуть, что перед законом все равны.

В России нередки случаи подобного домашнего насилия, когда страдают не только члены семьи, но и обслуживающий персонал. Часто последние не обращаются в полицию из-за страха потерять рекомендации и работу. Известны случаи, когда персонал брал большие «отступные» взамен молчания.

Неизвестно какие еще «подвиги» ждут нашего героя, уже сейчас Игорь Чкалов имеет стопку штрафов за лихое вождение и нарушение ПДД. Такие же штрафы висят и на его отце. Более того, ранее СМИ писали и о его хулиганских приключениях. Видимо у сына с отцом возник настоящий семейный подряд «прославлять» имя знаменитого предка.