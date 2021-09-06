Геннадий Онищенко: Младших школьников кормят бесплатно уже второй год. Но пока - на “четверку” с минусом

Геннадий Онищенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- ...Геннадий Григорьевич, прошла первая учебная неделя. Мы с вами помним, что Владимир Путин издал специальный Указ (и Госдума это поддержала), чтобы у детей было бесплатное и качественное питание в школе, особенно у младших школьников. Но уже сигналы поступают, что не все благополучно, а в одном из регионов отравились дети... Вот как бы вы все это прокомментировали?

- Ну, во-первых, это очень важный - «здоровьесберегающий» - проект. Из 17 миллионов детей, которые у нас учатся в общеобразовательных школах, 7 миллионов (1-й - 4-й классы) получают питание за счет государства (или завтрак, или обед, в зависимости от того, в какой смене они учатся).

На это выделены большие деньги.

- Какие же?

- В проекте бюджета на 2022-й год - это 62 миллиарда рублей.

- Есть проблемы?

- К сожалению, да. Прежде всего, они связаны с оборудованием в школьных столовых - с холодильным, а также с тем (плиты и так далее), на котором готовят горячую пищу.

За исключением некоторых регионов, им - этим оборудованием, почти не занимались. (То есть, производство толком пока не налажено.) А вот то, которое имеется, просто не выдерживает возросшего объема нагрузки.

- Что же делать?

- Вопрос со школьным питании должен быть решён окончательно - на самом высоком уровне.

- В минувшем августе было специальное заседание президиум Госсовета, который разбирался с образованием.

- Я очень надеюсь, что - до конца этого года - будет и отдельно заслушан вопрос и о школьном питании. Необходимость в этом есть. Нужно все же наладить такую - более четкую работу…

- Что, в данном случае, вы конкретно имеете ввиду?

- Министерство просвещения, на мой взгляд, могло бы более тесно здесь поработать с министерством промышленности и торговли, которое должно выпускать для школьных столовых оборудование - современное, эффективное... А Министерство сельского хозяйства - поставлять отечественную продукцию, а не покупать некачественную за рубежом.

И ещё, я считаю, можно было бы в перспективе, сделать питание бесплатным и для учащихся средней школы.

А вот с этим случаем, о котором ты сказал в начале (о заболевании детей. - А.Г.) разобрались, там оказалась риновирусная инфекция, что, конечно же, недопустимо.

- То есть, это не из-за питания?

- Ну, как же? Как раз через питание, через продукты и проник этот возбудитель болезни. Дети уже все выздоровели, слава Богу, все обошлось.

- А регион, где это случилось, будем называть?

- Не будем. Просто всем - побольше ответственности...

Это, кстати, будет уже второй учебный год, когда за счет федерального бюджета кормят значительную часть нашего подрастающего поколения.

* * *

- Геннадий Григорьевич, какую бы вы оценку поставили?

- Кому?

- У меня такой заголовок родился – «Младших школьников кормят бесплатно уже второй год, но пока на «тройку» с минусом».

- Нет, «тройку» не надо.

- А сколько?

- Давай не будем «тройки»ставить. Мы напишем: «…Но пока не в соответствии с высокой планкой, поставленной президентом». Ну, «тройку» нельзя.

- А какую оценку? Ну, давайте «четверку» с минусом.

- Ну, вот, «четверка» с минусом, давай так...