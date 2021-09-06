Шойгу «рассекретил» места для новых городов

По первому образованию Сергей Шойгу - инженер-строитель, а Сибирь для него родной край. Поэтому о новых городах министр говорит со знанием дела. Фото: РГО

Министр обороны Сергей Шойгу назвал места в России, где могут быть возведены новые крупные города, о которых он заявлял на встрече с учеными Сибирского отделения РАН. Зачем? Основные тезисы «плана Шойгу», которые он озвучил в интервью РБК:

ТЕРЯЕМ МИЛЛИАРДЫ

- Речь идет о развитии сибирских макрорегионов.

С 1990-х годов из Сибири идет отток населения. Причина в экономике Сибири: добываем металл, отливаем чушки и гоним на экспорт. Почему мы должны почти 90% меди отправлять за рубеж? Биржевая стоимость тонны алюминия в чушках сегодня около $2,5 тысячи, а стоимость самолета из этой же тонны - миллионы долларов.

БОЯТЬСЯ УЖЕ ПОЗДНО

- Регулярно слышим: «Ах, негодяи, кругляк отправляют на экспорт». А куда его еще отправлять? Покажите комбинат в

Сибири, который его переработает.

Новые города должны появляться синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров. Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска.

«КЕДРОВЫЙ ТРАКТ»

- Нужно построить «Кедровый тракт» - безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. На всей его протяженности нужно создать производственно-логистические центры, где должны быть все условия для развития перерабатывающих производств. Такие центры должны глубоко перерабатывать промышленное или сельскохозяйственное сырье для внутреннего рынка и на экспорт.

«МЕДНАЯ» И «АЛЮМИНИЕВАЯ» ДОЛИНЫ

- «Медь и электротехника» - промышленный кластер между Братском и Красноярском с возможностью не только для добычи, но и глубокой переработки меди и других редкоземельных металлов.

«Алюминиевая долина» - кластер в этом же районе, полностью работающий на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия.

УГОЛЬ, ХИМИЯ И ЛЕС В ЮЖНОЙ СИБИРИ

- В Сибири есть все возможности по созданию высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля.

В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства пластиков из неликвидного сырья.

Вокруг Лесосибирска имеется потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ

- На совещании у президента не вспомню точно кто сказал: «Денег же нет». На что Путин ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать - никогда денег и не будет».

А КТО РАБОТАТЬ БУДЕТ?

- Какой-то приток трудовых ресурсов на строительные проекты из бывших советских республик, наверное, должен быть. Но важно другое: европейская часть России, особенно Московский регион, избыточна с точки зрения трудовых ресурсов, а за Уралом - наоборот. Все это приводит к дефициту и очень высокой стоимости жилья в Московском регионе, нагрузке на транспорт, здравоохранение.

Почему люди из Сибири уезжают ближе к Москве? Потому что вокруг столицы более привлекательные условия жизни. Но в истории есть много примеров решения проблемы пространственного развития. Вспомните о столыпинских реформах.