Новой женой Андрея Норкина оказалась мама актрисы Варвары Бородиной

53-летний Андрей Норкин в минувшие выходные женился на 60-летней Ирине Бородиной. Фото: Инстаграм.

Звезда канала НТВ Андрей Норкин в минувшие выходные женился во второй раз: 53-летний телеведущий вновь обрел свое счастье через год после трагической смерти жены Юлии. Новой избранницей Норкина стала эффектная блондинка Ирина Бородина. Молодые отгуляли пышную свадьбу в яхт-клубе на Пироговском водохранилище. Торжество прошло в узком кругу, на него были приглашены только родственники и друзья.

Телеведущий и его избранница сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. Фото: Инстаграм.

О новой избраннице телеведущего известно немного. Ирине 60 лет, но она выглядит гораздо моложе своего возраста. Сложно поверить в то, что эта красивая улыбчивая женщина – уже трижды бабушка. Внуков Ирине подарили дочери Дарья и Варвара. Они тоже были на свадьбе в числе гостей. Судя по тому, как девушки нежно поздравляли молодоженов, с новым избранником мамы Андреем Норкиным у них сложились самые теплые отношения.

- Дорогие наши, спасибо за этот потрясающий праздник. Это было незабываемо! Будьте счастливы, любите и берегите друг друга! – поздравила Дарья Бородина маму и новоиспеченного отчима в Инстаграме.

Ирина Бородина - уже трижды бабушка. Внуков ей подарили дочери Дарья и Варвара. Фото: Инстаграм.

Вторая дочь новобрачной Варвара Бородина – актриса, известная зрителям в основном по сериалам «Молодежка», «Черный квадрат», «Алиби», «Родные люди», «Отчий берег». Ее роли в большом кино пока не так заметны: она снялась вместе с Павлом Прилучным в фильме «Килиманджара», играла в картинах «Свадьбы на будет» и «Приворот».

Младшая дочь Ирины - актриса Варвара Бородина. Фото: Инстаграм.

Варвара Бородина известна по сериалам «Молодежка», «Черный квадрат», «Алиби», «Родные люди». Фото: Инстаграм.

Дебют Варвары в кино состоялся в 2001 году, когда девушка еще училась в школе. Актриса получила эпизодическую роль в популярном сериале «День рождения буржуя – 2». 32-летняя хрупкая блондинка очень похожа на маму – у нее такие же голубые глаза, как у Ирины.

Варвара очень похожа на маму – у нее такие же голубые глаза, как у Ирины. Фото: Инстаграм.

У Варвары есть дочь Аглая, которую она родила в браке с сооснователем сообщества тревел-предпринимателей Леонидом Пустовым. Супруги давно развелись, и актриса уже несколько лет встречается с актером Сергеем Шахназаровым, сыном знаменитого режиссера Карена Шахназарова.

Варвара уже несколько лет встречается с Сергеем Шахназаровым, сыном режиссера Карена Шахназарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О бывшем муже Ирины Бородиной ничего неизвестно. В одном из интервью Варвара упоминала, что ее родители развелись, еще когда они с сестрой учились в школе. Глядя на то, как зажигательно Андрей Норкин и его избранница танцевали на свадьбе, становится понятно, от кого Варвара унаследовала свои артистические способности.

В одном из интервью Варвара упоминала, что ее родители развелись, еще когда они с сестрой учились в школе. Фото: Инстаграм.

При этом вторая супруга Норкина далека от мира кино и шоу-бизнеса. Ирина Бородина по образованию педагог, она закончила Санкт-Петербургский университет имени Герцена. Однако по специальности не работает. Сейчас Ирина трудится в крупной торговой компании «Монэкс Трейдинг», развивающей по франшизе сети магазинов известных западных марок «Mothercare», «The Body Shop», «Victoria’s Secret», «M.A.C». К слову, на свадьбу с Норкиным Бородина пригласила и своих коллег по работе.

Дочери Ирины часто делятся в соцсетях ее фотографиями. Как-то во время летнего отдыха Дарья Бородина опубликовала снимок мамы в коротеньких шортиках, запечатлев рядом с ней свою дочь.

- У кого повернется язык сказать, что это бабушка и внучка? – подписала она эффектное фото Ирины, продемонстрировавшей стройные ноги.

Дочери Ирины часто делятся в соцсетях ее фотографиями. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, Андрею Норкину действительно очень повезло: ему в жены досталась красивая и яркая женщина. Ирина не только сумела вернуть телеведущего к жизни, но и стала второй мамой для его дочери Александры, осиротевшей после смерти Юлии Норкиной. Александра относится к мачехе с большой любовью и уважением.

- Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба, на которой я была. Все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами! Каждый присутствующий просто светился. Я вас очень сильно люблю! Будьте здоровы, счастливы и оставайтесь такими же настоящими всегда-всегда, - пожелала Александра своему отцу и его жене в Инстаграме после бракосочетания.

Судя по всему, Андрею Норкину действительно очень повезло: ему в жены досталась красивая и яркая женщина. Фото: соцсети.

Напомним, первая жена телеведущего Юлия ушла из жизни летом прошлого года. Норкины прожили в браке почти 30 лет. Они воспитывали не только общую дочь Александру, но и приемных детей Артема и Алексея.