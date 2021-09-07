Глюк'oZa рассказала, как в детстве попала в Бутырку за употребление наркотиков

Наталью Ионову в детстве задержали за употребление наркотиков. Фото: кадр киножурнала "Ералаш".

Это сейчас 35-летняя Глюк'oZa – известная певица, любящая мать двоих детей и жена состоятельного бизнесмена. А когда-то Наталье Ионовой пришлось несладко: артистка не раз признавалась, что ее детство было тяжелым. Родители не обращали на нее внимания, девочка росла во дворе и в итоге связалась с плохой компанией. От влияния улицы Наташу не уберегло даже кино: еще в 11 лет она прошла кастинг в популярный детский киножурнал «Ералаш» и начала сниматься. Но, по ее словам, время тогда было непростое. Наталья вспомнила, как она еще ребенком попала в изолятор из-за увлечения запрещенными препаратами.

Певица вспоминает, что в начале нулевых вокруг нее не было ни одного человека, который бы не попробовал наркотики.

- Все кололись в подъезде, все были наркоманы. Я помню, проем шахты лифта всегда был заполнен шприцами, - рассказала Наталья в в подкасте видеоблогера Эльдара Джарахова.

Будущая певица попала в скверную компанию и начала встречаться с парнем, продававшим наркотики. Однажды ее замели вместе с бойфрендом. Юная Наташа угодила в Бутырку.

- Жесткий путь наркотиков пришелся на мой пубертатный период — с 14 до 17 лет. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: «Я такая-то употребляю наркотики», - рассказала Наталья Ионова. - Слава богу, что нигде не вылезло это видео, хотя на сегодняшний день, наверное, это было бы интересно посмотреть. И опер, главный, который нас принимал, позвонил родителям и отвез меня домой лично на своей машине.

Певица Глюк'oZа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Ионовой, тогда ей стало по-настоящему страшно, и она поняла, что не хочет так жить дальше. Сегодня она благодарна тому полицейскому, который помог ей разобраться в ситуации и изменил ее жизнь.

- У нас реально есть крутые чуваки, которые спасают огромное количество людей. Иногда человек попадает в это месиво и не понимает, что происходит, в силу возраста или влияния окружения. Есть здравомыслящие полицейские, которые четко подхватывают, откуда идет распространение, а кто попадает в эту машину случайно, - считает звезда.

Наталье повезло – она встретила продюсера Максима Фадеева, предложившего ей сотрудничество. Образ мультяшной Глюк'oZы сделал ее популярной на всю страну. Максим помог ей сделать успешную карьеру. Став популярной певицей, Наталья вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. У пары подрастают две дочери – Лида и Вера.