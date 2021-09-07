Жена Дмитрия Харатьяна показала красавца-сына – копию папы

61-летний Дмитрий Харатьян и бывшая «Мисс Тирасполь» Марина Майко женаты с 1998 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

61-летний Дмитрий Харатьян и бывшая королева красоты «Мисс Тирасполь» Марина Майко женаты с 1998 года. У супругов есть сын Иван – сейчас ему 23 года. Ваня очень похож на своего знаменитого отца. Молодой человек многое взял от своего популярного родителя – звезды «Гардемаринов»: те же глаза, копна светлых волос и обаятельная улыбка. В Инстаграме Марина Майко поделилась свежим фото с сыном: они сфотографировались на отдыхе в Крыму. Поклонники актера убедились, что Иван вырос копией своего папы.

Марина Майко поделилась фотографией сына: Иван вырос копией папы. Фото: Инстаграм.

Сын Дмитрия Харатьяна учится на третьем курсе ВГИКа, на режиссерском факультете. Кроме того, Иван серьезно увлекается музыкой и играет в группе «Aivazovsky», перепевающей в клубах мировые хиты. Несколько лет Иван провел за границей: Харатьян отправил наследника учиться в английскую школу на Мальту. По словам актера, в Москве у Вани не заладилось общение со сверстниками. К тому же на Мальте он хорошо освоил английский язык.

- В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку, - рассказывал артист.

На Мальте Иван занимался с носителями языка, и теперь хороший английский помогает ему в учебе. Однако свою судьбу сын артиста все-таки решил связать с отечественным кино.

Сын Дмитрия Харатьяна учится на третьем курсе ВГИКа, на режиссерском факультете. Фото: Инстаграм.

Старшая дочь Харатьяна также давно живет за границей. До встречи с Мариной Майко Дмитрий был женат на Марине Буримовой, с которой познакомился во времена учебы в Театральном училище им. Щепкина. У супругов родилась дочь Александра. Однако это не спасло их брак. После «Гардемаринов» Харатьян стал безумно популярным. Актер стал уходить в запои и изменять жене. В итоге Марина увлеклась другим мужчиной и бросила мужа. Почти 30 лет экс-супруга артиста проработала педагогом английского языка в московской школе.

Дочь «гардемарина» Александра встретила иранца из Швеции, инструктора по фитнесу Маджида Майе Хеджилоу. Фото: Инстаграм.

Сейчас дочери Харатьяна Александре 37 лет. По первому образованию Саша – финансист, по второму - продюсер. Дочь «гардемарина» встретила иранца из Швеции, инструктора по фитнесу Маджида Майе Хеджилоу. Пять лет назад Александра переехала к любимому в Швецию и занялась турбизнесом: она проводит авторские экскурсии по Стокгольму.