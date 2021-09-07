Дмитрий Песков: Владимир Путин находится на отдыхе в Туве вместе с Сергеем Шойгу

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Как рассказал пресс-секретарь главы государства журналисту kp.ru Александру Гамову, президент России Владимир Путин проводит свой небольшой отпуск в Туве - вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Отдых - традиционный: лес, горы… В Москву они вернутся в среду вечером, 8 сентября, так на четверг у президента запланировано несколько мероприятий, в том числе встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко и участие в саммите БРИКС.