Домработник ограбил дом основателя Газгольдера

Несколько дней назад Евгению Антимонию пришлось обратиться в полицию. Создатель Газгольдера рассказал, что из его дома, расположенного в элитном коттеджном посёлке, пропали деньги. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несколько дней назад Евгению Антимонию пришлось обратиться в полицию. Создатель Газгольдера рассказал, что из его дома, расположенного в элитном коттеджном посёлке, пропали деньги. По вызову выехали оперативники, осмотрели место происшествия, собрали улики и отпечатки пальцев. В ходе опроса хозяев дома, выяснилось, что кражу совершил хорошо знакомый им человек. Это был штатный домработник, который давно помогает семье Евгения по хозяйству. Данные мужчины записали, но найти и арестовать его пока не удалось.

— Поступило заявление о хищении путём свободного доступа 100 000 рублей из помещения гостевого дома, расположенного в с. Усово Барвихинского сельского поселения. Установлено, что кражи совершил 33-летний домработник, в данный момент его местонахождения устанавливается. — сообщил источник kp.ru.

Пока полиция пытается найти вора, хозяева дома проверяют остальные вещи, возможно помощник по хозяйству мог прихватить с собой что-то ещё.

Евгений Антимоний — один из владельцев легендарного музыкального лейбла и продюсерского центра "Газгольдер". Именно благодаря ему приобрёл свою популярность Василий Вакуленко, более известный под псевдонимами Баста и Ноггано. Последний стал совладельцем только спустя несколько лет, после создания лейбла. Сейчас компания включает в себя целый ряд предприятий, в том числе арт-бюро, чайную, ресторан, несколько баров, магазины с фирменной одеждой и, даже ювелирное производство. При всём этом Евгений Антимоний не любит публичность и почти не общается с журналистами.