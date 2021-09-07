«Зеленый переход»: Станет ли водород новой нефтью

Презентация прорывных проектов Дальнего Востока», которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Фото: Кадр видео

Экология - новый глобальный тренд. Задача на ближайшее будущее для всех стран мира - переход к углеродной нейтральности. В связи с этим растет потребность в развитии «зеленых» энергетических проектов. И здесь потенциал Дальнего Востока - поистине огромный. О том, как его реализовать, поговорили участники сессии «Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока», которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

ПЕРЕХОД НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

«Зеленая» энергетика уже становится «новой нефтью» во всем мире. России в этот процесс тоже нужно включаться. Тем более что здесь есть большой экспортный потенциал. В числе перспективных проектов: строительство приливной электростанции (ПЭС) в Пенжинской губе на Камчатке и выработка зеленого водорода на ее базе, а также создание водородного кластера на Сахалине. Какие экономические эффекты получит Россия от реализации этих мегапроектов? И кто может стать ключевыми потребителями новой энергии?

- Сегодня никто не говорит, что мы отходим от газа и угля. Еще некоторое время - 30 - 50 лет - это будет основной источник энергии. Но уверяю, что время и поколение будут диктовать намного более быстрый переход на альтернативные источники энергии и выход на углеродно-нейтральную экономику, - заявил Гаджимагомед Гусейнов, первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Реализуемые на Дальнем Востоке проекты в сфере «зеленой» энергетики могут вывести Россию в лидеры этого направления, особенно в части экспорта водорода, считают эксперты.

- Для нас водород - это не только энергетический переход, это еще и диверсификация экономики. Газ и нефть не просто скоро закончатся. Их просто никто не сможет покупать без налога. А потому будут стараться приобретать те виды энергетики, которые имеют минимальный углеродный след. Поэтому водород — товар перспективный, - заявил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

- Сахалин должен стать «пилотом» для применения таких технологий, отработки решений, которые дальше могут применяться в других регионах России. Наша страна должна стремиться к тому, чтобы стать одним из лидеров этого рынка, как минимум в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как максимум - на рынке стран Европы, - считает Антон Москвин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз».

Тем не менее, чтобы застолбить свое место в новой энергетике и реализовать идею водородной экономики, России нужно создать целую инфраструктуру: добыча, хранение, транспортировка. Технологические решения для последнего пока не придуманы. И это самый главный вызов.

Кислогубская ГЭС Фото: ru.wikipedia.org

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА

Как говорят эксперты, экспорт водорода требует разработки технологических решений по его доставке производителю. Их пока нет.

- Это летучий материал, который невозможно перегнать по трубе или в обычный баллон закачать и отвезти. Это целая наука, технология, как водород произвести и передать покупателю, - поясняет Валерий Лимаренко.

- Перевозка водорода - новый процесс, который будет требовать соблюдения больших мер безопасности. Пока весь мир будет обсуждать и приходить к каким-то стандартам перевозки водорода, Северный морской путь уже будет способен такие вопросы решать, потому что короткое плечо и отсутствие критических зон, связанных с возможными при перевозке водорода проблемами, будут исключены, - считает Константин Коротов, генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки».

- Это довольно сложная задача. Сейчас фактически нет технологий, которые позволяют водород в таких объемах поставлять, поэтому мы задумываемся о поставке в форме аммиака, - предлагает Антон Москвин.

Первый в мире танкер, который может перевозить жидкий водород. Фото: neftegaz.ru

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИЛИВНЫХ СТАНЦИЙ

Российское ноу-хау - приливные электростанции. Они могут стать глобальным трендом. Ведь в этом случае энергия получается полностью зеленой.

- Преимущества приливных электростанций: это и длительный срок службы, и возможность прогнозирования полученного объема энергии. Кроме того, существует биологическая проницаемость для прохождения рыбы. Это не только энергетика из возобновляемого источника энергии, но и сама по себе зеленая технология, - говорит Константин Коротов.

- Главный плюс в том, что мы независимы от стоимости топлива. В последнее время уголь катастрофически подорожал, газ идет с перспективой, не совсем понятной по стоимости, - говорит Роман Бердников, член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро».

Пенжинская приливная станция на Камчатке будет иметь мощность в 100 гигаватт. Она будет способна произвести до 5 млн тонн водорода в год.

- Мощность этой электростанции абсолютно беспрецедентна не только для приливной генерации, но генерации вообще, - уточняет Павел Грачев, председатель совета директоров «H2 Чистая энергия».

Тем не менее для бесперебойной подачи энергии, полученной на приливных электростанциях, нужна выработка новых решений и создание дополнительной инфраструктуры. Минусы приливных станций - они находятся в удаленных территориях и работают циклично.

- Если мы говорим о больших мощностях, надо адаптировать под это энергосистему. Напрямую станция с потребителем - эта тема вряд ли сработает, - говорит Роман Бердников.

Другими словами, нужно не только вырабатывать энергию, но и научиться сохранять ее и доставлять до конечных потребителей. Это та технологическая проблема, которую в ближайшие годы нужно решить российским специалистам. И желательно быстрее зарубежных конкурентов. А это зависит от инвестиций, которые придут в отрасль, и поддержки государства.

- Наша задача - сделать так, чтобы эти проекты были интересны для бизнеса. Помимо льготного финансирования, мы с Минвостокразвития активно работаем над новыми инструментами, очень подробно разговариваем о субсидировании процентной ставки на начальном этапе проектов, что может стать неким бустером при реализации этих проектов, - считает Артем Довлатов, заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ, генеральный директор ВЭБ.ДВ.

СПРАВКА «КП»

ПЭС - особый вид гидроэлектростанций, которые используют энергию приливов. В России работает только одна - Кислогубская ПЭС. Она была построена в 1968 году на берегу Баренцева моря. Ее мощность составляет 1,7 МВт. При этом наивысшие приливы в России наблюдаются именно в Пенжинской губе Охотского моря (13,4 метра). Потенциал для приливной энергетики там огромный. Тем не менее стоимость строительства Пенжинской ПЭС оценивается в астрономические деньги - более $200 млрд.