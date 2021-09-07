Робин Гуд по локоть в крови: вынесен приговор последнему динозавру 90-х

В Красноярске знаменитому авторитету Анатолию Быкову (он же Толя Бык) дали 13 лет колонии за организацию убийства двух «братков» 30 летней давности. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эпоха не может обойтись без своего «последнего могиканина».

Без символического финала. Смерти, заклания, суда.

Неандертальцы как-то забили последнего мамонта, а российские силовики наконец одолели, возможно, последнего динозавра 90-х.

В Красноярске знаменитому авторитету Анатолию Быкову (он же Толя Бык) дали 13 лет колонии за организацию убийства двух «братков» 30 летней давности.

Сейчас придется объяснять – кто такой Толя Бык. Хотя лет двадцать назад его знали решительно все. Теневой хозяин Красноярского края. Совладелец алюминиевой империи. Светский лев. Меценат. Душевный друг чуть ли не всего московского бомонда – певцов, артистов, писателей. Популярный политик. Миллиардер-коммунист (до сих пор распространённое явление), поклонник Лукашенко и идеи реставрации СССР.

Люди в Сибири Быка уважали.

Его популярность была странной. Болезненной. В крае, конечно, знали, что он бандит. Но рассуждали по-русски – а кто там на верху не ворует? Толик хоть наш. Помогает.

И даже сейчас, три десятилетия спустя, отдать Быка под суд присяжных казалось затеей рискованной. Вдруг снова оправдают? (в начале нулевых по подобным обвинением Быков получил... условный срок).

Но на этот раз авторитет получил 13 лет. А после новых уголовных дел, думаю, суд даст 16-17. Так, чтоб Бык (которому уже 61 год) больше не вышел из тюрьмы... Чтоб закрыть столицу истории.

Быстрее закрыть... Не отвечая на вопросы, которая оставили после себя «бандитские 90-е».

А ведь вопросов осталось много.

Ну, например, почему Быков оказался за решеткой только сейчас?

Не потому ли, что властям когда-то Бык был очень нужен?

Ведь авторитет выполнял ее грязную работу.

В 90-х именно команда Быкова по заданию местного уголовного розыска отправила на городское кладбище «синих» - чуть ли не всех местных воров. Их убивали ежедневно. Демонстративно. Быковские населили добрый гектар кладбища «уважаемыми людьми», добраться до которых власти не имели ни смелости ни желания.

Варварский метод оказался катасторфически эффективен – ехать в Красноярск бандиты боялись. Там царствовал Бык, которого контролировали менты.

Суровое равновесие.

Затем Толя Бык стал полезен московским вип-чиновникам – в роли посредника московских алюминиевых королей – на должности гендиректора «КрАЗа».

Потом выяснилось, что Быков полезен и городу – на его предприятиях, несмотря на разруху, платили высокие зарплаты и как это ни странно, рабочим гарантировалась полная соцзащита – санатории, профилактории, премии. Авторитет строил церкви, школы, и похоже, скоро решил, что государство списало его грехи. Мол, слишком много Толя Бык для него сделал...

Это была роковая ошибка.

Власти терпеливо ждали, когда Бык возьмется за ум и исчезнет, как все его «коллеги». Купит остров. Или городок в Испании. И свалит.

Сажать красноярского «Робин гуда» тогда казалось рискованным - авторитет слишком много знал, да и слово его на местных выборах часто решал исход кампании...

Но когда Толя Бык совсем «зарапортовался» и разругавшись с губернатором, ушел в оппозицию, у Москвы лопнуло терпение.

Но самое главное - у людей отношение к динозавру из 90-х изменилось...

6 присяжных против 4-х решили – недостоин снисхождения.

Уходит эпоха. Причем, по закономерному пути.

Вопреки лукавому правилу не судить прошлое с высоты сегодняшних дней, у большинства людей, к счастью, здоровый инстинкт - черное называть черным. Бандита – бандитом. Палача – палачом. В каком бы времени злодеи не находились, какой бы целесообразностью они не оправдывались, они останутся в народной памяти злодеями.

Так и к Анатолию Быкову пришла расплата.

Уважаемому в народе человеку с руками по локоть в крови.