Виктор Бычков: Каждый день хоть снимай штаны - и продавай

В «Особенностях национальной охоты» Бычков сыграл егеря Кузьмича. Фото: Кадр из фильма.

Виктор Бычков запомнился зрителям как егерь Кузьмич из фильмов Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Два года назад его любимая жена Полина перенесла инсульт (в 42 год. - Ред.), и это полностью изменило уклад семьи… О своей жизни актер рассказал «Комсомолке».

«Просил Бога оставить жену в живых»

В молодости Бычков был очень влюбчивым, одно время даже встречался с несколькими девушками, причем, чтобы не путаться, выбирал с одним именем. Первой женой актера стала сокурсница Наталья Васильева. У пары появился сын Григорий, но супруги расстались. Вторая жена, Елена Симонова, родила ему сына Федора и дочь Арсению. Брак просуществовал четыре года. Супруги строили актерскую карьеру, в какой-то момент поиски себя и взаимные измены привели к разводу. Однако Виктору Николаевичу удалось сохранить дружеские отношения с бывшей женой и детьми. Третьей избранницей Бычкова стала театральный режиссер Полина Белинская. И, несмотря на разницу в возрасте 24 года, брак оказался на редкость счастливым. Супруги в этом году отметили 20-летие союза. У них растет 13-летний сын Добрыня Бычков-Белинский.

- Виктор Николаевич, помните, как беда с женой случилась?

- Я собирался в Москву на презентацию сериала «Жуки». Были пробки, и я опаздывал на поезд, а такси все не приезжало. Полина сильно переживала. А когда проводила меня, вернулась домой и решила прибраться. В какой-то момент почувствовала себя нехорошо, но все-таки успела дойти до соседней комнаты, где находились бабушка и сын. Произнесла: «Мне плохо», - и потеряла сознание... В такие моменты мы все становимся эгоистами. Я начал думать: «Как же Полина может умереть? Она мне нужна! Она не может меня оставить!» Умолял только об одном, чтобы Полину оставили со мной, чтобы она не уходила. И более дорогого подарка я в своей жизни не получал!

Два года назад супруга артиста Полина перенесла инсульт. Фото: Личный архив

- Насколько быстро восстанавливается Полина?

- Инсульт - такая болезнь, при которой конкретного прогноза дать нельзя. Только заниматься… Мы в какой-то момент наслушались рассказов, что через год все пройдет и Полина чуть ли не пустится бегать. Но год прошел, а ничего такого не случилось, ну и у нас, конечно, опустились руки. Но ведь это у всех по-разному происходит. Кто-то через год восстанавливается, кто-то через три года… Впрочем, не так все у нас плохо - у Полины отнялась левая сторона, то есть инсульт не повлиял ни на речь, ни на беглость ума. Она всех узнает, со всеми общается. Может встать, пройти метров 10 с тростью. Но чаще пока все-таки передвигается на коляске. Занимается в бассейне, лечебной физкультурой с тренером. В прошлом году начала учить английский. Я радуюсь каждому ее маленькому успеху.

«Хватаюсь за все достойные предложения»

- Сын Добрыня помогает?

- Да, конечно. Но мы его не напрягаем ни психологически, ни физически. Он все видит, понимает, но мы не нагружаем его этим.

- Кем Добрыня хочет стать?

- Он ближе всего к актерству, еще играет на фортепьяно, на гитаре, занимается вокалом, а в этом году планирует добавить в свое расписание танцы. Мы помогаем ему готовиться в актерский колледж Олега Табакова. Он знает, что профессия трудная, много неудавшихся судеб, потому и относится к этому ответственно. Старший мой сын Федор два раза поступал, бросил и счастлив, что не актер. А дочка Арсения окончила театральный институт и сейчас работает в Театре комедии имени Акимова.

- На ваши плечи легла забота и о Полине, и о сыне - как справляетесь?

- У меня же есть Полинина мама, теща Вера Васильевна. Так что я не один. Просто… Тяжело. У нас же страна не очень приспособлена для людей на инвалидной коляске. В мае была Ночь музеев, но мы не смогли сходить, хотя раньше каждый год непременно посещали. Даже если есть специальный пандус для малоподвижных людей, то видели бы вы, под каким углом этот пандус сделан, коляску просто не закатить! В Англии, скажем, приезжают люди, которые твой дом перестраивают для маломобильного человека. Делают поручни. К моменту выписки из больницы дом уже приспособлен. И всю заботу государство берет на себя. А у нас этого, к сожалению, нет. За бассейн надо платить, за тренера надо платить… Тут хоть каждый день снимай штаны - и продавай. Поэтому хватаюсь за все достойные предложения. Если ко мне обращаются с просьбами, чтобы я кого-то поздравил по телефону с днем рождения, я соглашаюсь. Это американская система, там никто не стесняется этого. За 50 - 60 долларов звезды поздравляют людей с днем рождения. Так и у нас сейчас.

«Дядя Витя из «Спокойной ночи, малыши!»

- Не обидно, что многие видят в вас до сих пор только Кузьмича?

- Нет. В какой-то момент по глупости так было, но уже прошло. Подобная реакция у многих актеров бывает. Помню, как Анатолий Равикович ругался: «Я тысячу ролей сыграл! А вы все эти «Покровские ворота» вспоминаете!» Но большинству зрителей он до сих пор дорог именно как Хоботов. Никуда от этого не деться. Так что я не жалуюсь.

- А к вам до сих пор подходят на улицах: «О! Кузьмич!»?

- Да. Но сейчас я старенький, с седой бородой хожу, уже обращаются чаще «Виктор Николаевич». Кстати, меня узнают не только как «Кузьмича», молодежь больше - по сериалам «Кухня», «Жуки». А не так давно появились и новые «узнаватели». Юноши и девушки подходят: «Здравствуйте, дядя Витя, а я вырос на «Спокойной ночи, малыши!» с вашим участием!»

13-летний сын пары Добрыня тоже подумывает об актерской профессии. Фото: Личный архив

КСТАТИ

«Не пью со смерти Леши Булдакова»

- Какой нынешний проект вам приносит радость?

- Интересны съемки продолжения сериала «Жуки». Сериал мне нравится своей добротой, юмором. История хорошая, благодатная - калужский край, где мы снимаем, рядом Оптина пустынь и другие монастыри.

Играю я батюшку Александра. Знаете, я поначалу переживал, думал, насколько хорошо у меня получился отец Александр. А потом встретился случайно в «Сапсане» с настоящим батюшкой, поговорил с ним и успокоился. Вначале был уверен, что он начнет пенять мне, что мой герой получился не таким, как надо. Но он сказал: «Ваш батюшка - правильный». Мы разговорились, когда ему не достался бокал красного вина в «Сапсане» - и я отдал ему свой. Я ведь уже больше двух лет не пью, капли алкоголя в рот не беру. С апреля 2019 года, когда Леша Булдаков умер.

- Его пример послужил вам наукой?

- Нет. Просто когда был на его поминках в Доме кино в Москве, мне налили рюмку, а я, знаете, смотрю на нее и понимаю, что не хочу. И все, как отрезало. И не потому, что я себе запретил, и не потому, что мне мешает. Наоборот, я всегда считал, что выпить немного, в меру - это хорошо. Ну как, поддержать компанию, тем более такая роль (Кузьмича) за плечами, люди подходят: «А можно с вами чокнуться?» Раньше не понимал, как без этого жить, а теперь понимаю: можно, и легко! Наоборот, я теперь душа компании - на меня и тратиться не надо!

- Что можете сказать про проект «Две девицы на мели»? Его тоже планируют продолжать?

- Скоро приступаю к съемкам! Вообще в проекте «Две девицы на мели» все зависит от Ольги

Картунковой (бывшая звезда КВН. - Ред.) - у нее плотный график. Она, наверное, единственная артистка, которая полностью сменила имидж (похудела на 60 килограммов), но при этом осталась всем интересна. Оля и в той весовой категории была яркая, очаровательная, осталась такой и теперь.

Кстати, эта роль мне особенно интересна, потому что в американском варианте ее исполняет афроамериканец. И я не должен раздражать продюсеров оригинального проекта. Все старались, чтобы они посмотрели и сказали: «Нормально, похож».