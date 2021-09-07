Психолог: Педофилы — преступники, а не больные. Иначе нам придется их лечить, а после - легализовать

Насилия в отношении детей - не болезнь, а тяжкое преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После жуткого изнасилования и убийства двух девочек в Кемерово, по подозрению в этом преступлении задержан человек, уже отсидевший за подобное деяние. В соцсетях начались обсуждения — можно ли исправить педофилов тюремным сроком? Или, может, это неизлечимая болезнь?

Вот что сказал по этому поводу в эфире радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук Александр Невеев:

- Лично я считаю, что эти попытки современного (прежде всего, западного) общества и американских психиатров определить педофилию как болезнь, это такое попустительство злу, - заявил kp.ru Александр Невеев. - Естественно, это никакая не болезнь, это тяжелая степень безнравственности человека, при которой он готов удовлетворять свои желания даже ценой травмирования или даже убийства детей. Я считаю, что сейчас наказание за педофилию не слишком жесткое. За это нужно вводить пожизненное заключение.

Насчет смертной казни я не уверен, поскольку судебные ошибки никуда не денутся. И их уже нельзя будет исправить. А пожизненное заключение эту проблему снимает.

Но картина - когда человек отсидел за преступление против детей и после этого опять вернулся к этому, она просто недопустима.

Попытки же всё это списать на болезнь и прочие отклонения - они ведут к тому, что рано или поздно будут легализованы.

Именно так происходило с гомосексуализмом, который сначала считался преступлением, потом болезнью, потом это стало нормой в западных странах.

То же самое сейчас с трансвеститами происходит. Это сначала считалось заболеванием, сейчас это уже легкая форма отклонений... Все идет к тому, что это тоже разрешат.

Поэтому попытки ввести педофилию в список болезней ничем хорошим не закончатся.

Более того, сейчас уже даже пытаются разделить педофилию на два понятия. Пытаются сказать, что есть влечение к детям, у которых еще нет половых признаков, например, груди у девочек. Это одно. А вот влечение к девочкам, у которых уже есть половые признаки, это уже не педофилия, а гебефилия. Но такое дробление тоже способствует тому, что это будет признано сначала заболеванием, а потом и нормой. Этого нельзя допускать.

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