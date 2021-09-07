Новое казино, гольф-курорт и тематический парк развлечений появятся в Приморье

Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна». Автор фото: Андрей МАКЕЕВ

На Восточном экономическом форуме состоялась церемония подписания соглашения о намерениях. Недавно созданная компания «Восток Резортс», аффилированная с владельцами крупнейшего сочинского казино, объявила о планах по комплексному строительству объектов во Владивостоке. Подробнее о них «Комсомольской правде» рассказал директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов.

- Почему вы решили развивать бизнес на Дальнем Востоке?

- С нашей точки зрения, Приморье сейчас самый перспективный регион в нашей стране – это восточные «ворота» страны. В первую очередь проекты направлены на увеличение иностранного туристического потока из Китая, Японии и Кореи. Страны в радиусе четырёх часов перелета. Потенциал рынка – один миллиард человек. Наша компания заходит во Владивосток комплексно и планирует реализовать три масштабных проекта. Первый – это казино, гостиница и кампус для сотрудников в игорной зоне «Приморье». Второй проект - в непосредственной близости к казино мы планируем построить «Гольф Курорт Приморье», включающего в своей инфраструктуре отель. Третий - на острове Русский, между океанариумом и Дальневосточным университетом планируем реализовать тематический парк с рабочим названием «Парк Русский» по аналогии с Диснейлендом и самого успешного парка нашей компании – «Сочи Парк», входящего в топ-25 лучших парков Европы.

- Как вы оцениваете масштаб инвестиций, необходимых для столь масштабных проектов?

- Предварительная оценка всех проектов – 38 млрд рублей. Возможно, мы еще будем дополнять смету. Гольф-клуб и тематический парк – долгоиграющие проекты с периодом окупаемости до 15 лет. Конечно, с точки зрения инвестора потребуются дополнительные участки для комплексного развития территорий. Мы реализуем девелоперские проекты на федеральной территории «Сириус», в Сочи. В перспективе что-то подобное сможем сделать и в Приморье. Здесь есть шикарные виды, потрясающая природа и невероятной чистоты океан.

- Как вы оцениваете развитие игорной зоны «Приморье»? И вообще идея игорных зон в России оправдывает себя?

- У каждой игорной зоны своя история и особенности логистической доступности. В приграничных регионах, в Приморье и Калининграде нужно сформировать серьезный поток иностранных туристов. Географически удачное расположение и у Сочи, плюс ко всему у города-курорта сохранилось Олимпийское наследие. В другом положении находится Алтай, потому что инфраструктура близлежащих аэропортов, логистическая доступность сложнее. Но игорная зона этого региона тоже будет развиваться системно.

Я бы не хотел останавливаться только на игорном бизнесе. Мы развиваем в целом туристическую привлекательность региона. Надеюсь, за ближайшие пять-семь лет мы выйдем с нынешнего показателя в 700 тысяч иностранцев, который посещают Владивосток, до трех миллионов.

По нашему опыту в игорной зоне «Красная Поляна», средний клиент из Израиля платит за свой визит в Россию в шесть раз больше, чем средний россиянин на отдыхе. Гости из Арабских Эмиратов и Индии тратят еще в два раза больше, чем израильтяне. Китайцы тоже находятся на уровне этих расходов. Наши объекты будут, конечно, работать и для туристов из России.

- Каким должно быть в идеале соотношение российских посетителей игорных зон и иностранных?

- Для Сочи мы ставили для себя ориентир за пять лет выйти на 50%. И если бы не пандемия, то в 2022 году мы бы уже достигли этого результата. Потому что 30% иностранцев у нас было в 2019 году. В Приморье я бы брал ориентир в 70% иностранных посетителей, если учитывать и казино, и гольф, и тематический парк.

- В Юго-Восточной Азии уже есть крупнейшая мировая игорная столица – Макао. Нет опасений, что она будет перехватывать всех ваших потенциальных клиентов?

- Мы начинаем строительство проектов не только в игорном бизнесе, а в туризме в принципе. Поэтому и заходим в Приморье комплексно. Что касается Макао, то для китайских жителей с каждым годом становится проблематично туда попасть – постоянно ужесточается контроль за расходом средств китайских граждан на федеральной территории Макао. Нам, конечно, в ближайшие 30-40 лет будет сложно обогнать или хотя бы сравниться с Макао. Однако, в будущем казино во Владивостоке каждый день будет 10% новых гостей. Если годовой поток составит 1 млн человек, то 100 тысяч из них приедут впервые. Нам хватит работы на 20-30 лет вперед, учитывая сколько людей проживает в близлежащих странах. Не забывайте, что там много молодых миллионеров, которые любят путешествовать и смотреть мир. Мы же для них диковинная Россия, отчасти Европа.

- С точки зрения законодательства что-то нужно, чтобы у нас появились свои Лас-Вегасы и Макао?

- Нужны не новые законы. Нужны законы, которые будут работать неизменно 50 или 100 лет. Сейчас, к сожалению, условия игры меняются слишком часто.

Например, когда мы планировали развитие игорной зоны «Красная Поляна», нашей целевой аудиторией была Турция. В декабре 2016 года случился злополучный инцидент с российским самолетом. И Россия в одностороннем порядке ввела визовые ограничения в отношении Турции. Турки не могут въехать без виз в Россию. А из Сочи до Стамбула перелет занимает всего час. И 16 миллионов человек, которые были потенциально нашими клиентами, оказались вне казино. Нам пришлось полностью пересмотреть свою стратегию. А только мы ее перестроили, как объявляют изменения в налоговом законодательстве. И ставка налога на игорное оборудование вырастает в два раза. Наш пятилетний план развития «улетает» сразу на 7-8 лет.

Как только бизнес поймет, что он прогнозируемо может работать 30-50 лет без потрясений, он будет развиваться самостоятельно.

- Будут ли в игорной зоне «Приморье» проходить крупные турниры по покеру?

- Обязательно. Те 18 мероприятий в год, которые мы проводим в игорной зоне «Красная Поляна», придут и во Владивосток. Sochi Poker Festival сейчас самая посещаемая серия в стране. Мы заинтересованы, чтобы эти турниры проходили в Приморье. Бренд придется изменить, потому что Sochi Poker Festival не клеится с Владивостоком – будем проводить под брендом Super Poker Festival.