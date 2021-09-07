МегаФон запустил новый тариф в сотрудничестве с TikTok-домом Dream Team House

Число пользователей TikTok стремительно растет Фото: Shutterstock

МегаФон объявил о начале сотрудничества с популярным российским TikTok-домом Dream Team House. Цифровой оператор запустил для своих клиентов авторский тариф «Без переплат. Интернет DreamTeamHouse». Он позволяет без лимитов общаться в популярных соцсетях и мессенджерах, а также бесплатно пользоваться музыкальными сервисами даже при нулевом балансе. Кроме того, абоненты МегаФона получают уникальные бонусы от тиктокеров Dream Team House. У пользователей нового тарифа есть возможность попасть на встречу с Даней Милохиным, Аней Покров и Артуром Бабичем, сняться в их TikTok-роликах, а также увидеть звездных блогеров среди своих подписчиков.

Число пользователей TikTok стремительно растет: по данным аналитиков App Annie, это приложение стало самым скачиваемым во втором квартале 2021 года. Это подтверждают и эксперты МегаФона, отметившие, что с начала года трафик на ресурс в сети оператора увеличился в 3,5 раза в сравнении с тем же периодом 2020 года. По словам директора по Digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона Ильи Александрова, новый тариф объединяет все самые популярные сервисы, которым клиенты смогут воспользоваться даже при отсутствии денег на счете.

- Мы постоянно анализируем потребности нашей аудитории и видим, что абоненты активно вовлекаются в проекты с участием известных блогеров. Dream Team House – самое популярное в России сообщество TikTok-блогеров с более чем 136 миллионами подписчиков у его участников, - подчеркнул Илья Александров. - Мы разработали совместный тариф, в который включены все самые актуальные сервисы – соцсети, мессенджеры, музыка, которыми можно пользоваться безлимитно при любом балансе.

В тариф «Интернет DreamTeamHouse» входит пакет минут и мобильного интернет трафика. Даже при нулевом балансе клиенты могут общаться в популярных мессенджерах, просматривать соцсети и безлимитно слушать музыку в сервисах Яндекс.Музыка, Сбер Звук, Boom, Apple Music. Кроме того, новые пользователи смогут оформить бесплатную годовую подписку на Apple Music, а действующие клиенты МегаФона – пользоваться ею бесплатно в течение полугода.

При этом тариф сохраняет все плюсы популярной линейки МегаФона «Без переплат». Абоненты получают бесплатную защиту от нежелательных подписок, у них по-прежнему есть возможность раздавать интернет со своего телефона без ограничения скорости. Все неиспользованные минуты и гигабайты сохраняются, и клиенты могут потратить их в следующем месяце.

В 2020 году МегаФон уже запускал специальный тариф. Он был создан в партнерстве с блогером Wylsacom. Как заявил Ведомостям директор по digital-коммуникациям и специальным проектам «Мегафона» Илья Александров, проект был успешным. «Есть расходы, которые мы понесли на блогера, есть выручка и прибыль, которую мы получили, и можно сказать, что кейс окупился у нас в несколько раз. Мы видим, что APRU в среднем повыше, чем на аналогичных тарифах, потому что аудитория более активная, увлеченная, больше потребляет интернета», – сказал он.