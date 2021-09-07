«Своим ежедневным трудом создает и улучшает комфортную среду в регионах»: как сохранить людей в российской глубинке

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Развитие бизнеса и решение социальных проблем – традиционные темы экономических форумов. Но и власти, и предприниматели, бывает, не видят проблем, которые волнуют обычного человека. Именно в такие моменты в развитии территорий становится важна роль общественных инициатив и некоммерческих организаций (НКО). Как помочь «общественникам» в выполнении их задач? Обсудили участники сессии «Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов» на Восточном экономическом форуме.

АРГУМЕНТЫ НЕ УЕЗЖАТЬ

«За время существования Фонда президентских грантов поддержано свыше 20 тысяч проектов — это как раз деятельность тех организаций и людей, стоящих за ними, тех, кто своим ежедневным трудом создает и улучшает комфортную среду в регионах, - сообщил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. - Недавно созданный Президентский фонд культурных инициатив показал огромный интерес к теме творческих и креативных проектов с перового конкурса получив беспрецедентное количество заявок. Это — запрос от представителей творческой и креативной сфер».

В городе негде отдохнуть культурно? Это одна из причин оттока населения. Больше того, у творческих людей нет возможности самореализации (исход, как вы понимаете, тот же)

«У людей должны быть аргументы для того, чтобы жить на той или иной территории. Для того, чтобы наладить продуктивный диалог НКО, власти, бизнеса и СМИ, нужно садиться за стол переговоров и общаться с людьми, должен быть диалог с властью – исполнительной и законодательной, которой стоит прислушаться к дальневосточникам», — пояснил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он так же отметил, что Фонд нацелен на то, чтобы «людям было комфортно по всей стране работать в своих регионах»

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

СНЯЛИ ФИЛЬМ – ПРИШЕЛ ТУРИСТ

Небольшим городам, поселкам и другим населенным пунктам в последние годы помогает развиваться туризм. Участники сессии отметили особу атмосферу Дальнего Востока.

«Однако, туризм — это не документ, это маршрут, передвижение туриста из одной точки в другую с посещением запланированных интересных мест, - пояснила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. - Важно, чтобы комфортная среда была на всем маршруте. Мастер-план показывает «белые пятна», которые нужно проработать на наших территориях — улучшить благоустройство, рассчитать нагрузку на конкретное место притяжения туристов», — рассказала спикер.

Причем, есть туристические места, не требующие больших денежных вложений. Например, алмазные шахты или поездки, чтобы увидеть северное сияние. Вклад в рекламу таких путешествий небольшой, потому что это изначально места притяжения.

Есть туристические места, не требующие больших денежных вложений. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Опытом работы с населением в Якутии поделилась Министр экономики республики Майя Данилова. Ежегодно чиновники республики выезжают в самые отдаленные районы, чтобы пообщаться с жителями и услышать их запросы, а также рассказать о проделанной работе. Она также рассказала, что от республики направлена заявка в Президентский фонд культурных инициатив.

«Очень здорово, что появляются новые возможности и ресурсы, нам нужно их использовать. В регионе подготовлен проект креативной деревни, это создание точки притяжения для жителей, мы поддерживаем такие заявки со своей стороны, подобные инициативы смогут в будущем стимулировать создание старт-апов для развития территорий», - говорит Майя Данилова.

Повысить туристическую привлекательность помогает киноиндустрия, как один из мощнейших ресурсов продвижения территории и общественных инициатив. Однако, «в любое место, где был снят фильм, тут же вырастает народная туристическая тропа. Не все территории готовы принять массу туристов», - поднял проблему генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.