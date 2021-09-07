Роснефть сократила выбросы в атмосферу на 14%

В 2020 году «Роснефть» на 14% сократила объем выбросов в атмосферу, в том числе благодаря реализации Инвестиционной газовой программы, направленной на повышение уровня полезного использования попутного нефтяного газа. Аналитики отмечают, что уже сегодня российская нефте-газовая компания опережает многих конкурентов в вопросах регулирования выбросов парниковых газов.

Напомним, ежегодно 7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.

«Роснефть» признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде международных ESG рейтингов – Refinitiv, Bloomberg. Международное агентство Sustainalytics в 2021 году дважды улучшило позиции Компании в своем рейтинге. С показателем 33,9 «Роснефть» стала лидером среди российских нефтегазовых компаний. FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи, вновь включило Компанию в список участников группы международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series, который обновляется два раза в год. По своим показателям «Роснефть» опережает 90% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector).

В рамках развития газовой программы компания планирует в ближайшие годы достичь показателя утилизации попутного нефтяного газа выше 95%. По ряду ключевых дочерних предприятий этот показатель уже превысил целевой уровень, среди них: «Самотлорнефтегаз», «РН-Ванкор», «РН-Пурнефтегаз», «Харампурнефтегаз», Северное Чайво, «Башнефть-добыча», «Соровскнефть» и другие.

Первоочередное внимание «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана, парниковый эффект которого почти в 28 раз выше, чем у углекислого газа. В 2019 году компания присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний, подписав «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа».

«Роснефть» также уделяет большое внимание лесовосстановительным мероприятиям. Ежегодно высаживая молодые деревья в регионах своей деятельности, компания вносит значительный вклад в поглощение выбросов парниковых газов лесами. В течение 2021 года «Роснефть» уже высадила свыше 4 млн саженцев и деревьев.

Компания стремится к достижению лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. В конце 2020 года «Роснефть» представила «План по углеродному менеджменту до 2035 года», став первой компанией в России, анонсировавшей подобные долгосрочные цели по управлению выбросами. План предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента, сокращение на 30% интенсивности выбросов в нефтегазодобыче, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

Компания сотрудничает с зарубежными компаниями в вопросах управления выбросами. Еще в феврале «Роснефть» подписала Соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития с компанией ВР. Аналогичное соглашение было подписано в июне с Baker Hughes.