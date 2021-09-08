В России стартует обновленный проект «Билет в будущее»

Фото предоставлены пресс-службой Фонда Гуманитарных Проектов

7 сентября в международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» прошла онлайн-конференция «Новые подходы к реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году».

Новым оператором «Билета в будущее» стал Фонд Гуманитарных Проектов. В конференции приняли участие заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин, директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, заместитель Губернатора - Председателя Правительства г. Севастополя Игорь Михеев, президент Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Алексей Серебряков, заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский, директор МОУ Хорошовская СОШ г. Коломна Владимир Алёшин.

По поручению Президента Министерство просвещения России совместно с Фондом Гуманитарных Проектов дают новый импульс «Билету в будущее». Теперь школьники из всех 85 регионов смогут принять участие в проекте на новой цифровой платформе, а также пройти профессиональные профориентационные пробы в парках «Россия – Моя история» в 23 регионах России.

Ранее в ходе онлайн-встречи с представителями общественных организаций на тему развития общего образования в регионах Владимир Путин отметил высокий потенциал исторических парков «Россия – Моя история» для подрастающего поколения и важность ранней профориентации школьников.

«Главная цель проекта – помочь школьникам 6-11 классов выбрать профессию. Нам необходимо в рамках проекта построить и предоставить школьникам системную модель взаимодействия в профессиональном самоопределении. Многие ребята, став участниками проекта, не только познакомятся с различными профессиями, но и пройдут пробы. Что особенно важно, с ними будут работать наставники, учителя, специально подготовленные для этого. Они смогут посетить производства, получить рекомендации по построению будущей профессии. С каждым годом число участников проекта «Билет в будущее» растет. Увеличивается интерес к профориентации в целом, что не может не радовать всех причастных к данному направлению», - поделилась заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Фото предоставлены пресс-службой Фонда Гуманитарных Проектов

«Проект уникальный, потому что школьники абсолютно бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия - одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты», - рассказал директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Он также подчеркнул, что в парках «Россия – Моя история» с октября будет представлена крупная мультимедийная профориентационная композиция, которая поможет школьникам сориентироваться в рынке-труда. В регионах, где парков нет, профессиональные пробы будут развиваться на базе ВУЗов, СУЗов, партнеров-работодателей, технопарков и кванториумах.

Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов – общедоступного и школьного. В открытом, общедоступном сегменте, всем желающим доступны «примерочная профессия», игровые тесты, битесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах. Для закрытого, школьного, сегмента, участниками которого могут стать только зарегистрированные на платформе школы и ученики 6-11 классов этих школ, доступны интерактивные тематические онлайн-уроки с использованием специальных пособий (рабочих тетрадей). Все активности и учебные материалы платформы разработаны при поддержке и содействии Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» и психологического факультета МГУ им. Ломоносова.

«Сейчас в Министерстве просвещения создана рабочая группа для обсуждения и решения вопросов по профессиональной ориентации. Задача этой рабочей группы – обобщить все лучшие наработки по данной теме и дать молодому поколению инструмент, который поможет им осуществлять профориентацию на совершенно другом уровне», - рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин. Он также подчеркнул, что главная задача – не помощь школьнику в выборе конкретной профессии, а формирование способности осуществлять выбор в целом.

Фото предоставлены пресс-службой Фонда Гуманитарных Проектов

Обновленный проект рассчитан не только на школьников, он также предполагает участие родителей и учителей. Родители смогут пройти «битесты» и проверить, совпадают ли их ожидания с устремлениями детей. Обучение школьников на платформе будет проходить под контролем педагогов-навигаторов.

Уже в сентябре начнется регистрация школ на платформе, а с 1 по 15 октября пройдет Всероссийский профориентационный урок, который ознаменует старт проекта в школах.

Одна из основных задач проекта – расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах. Необходимо продемонстрировать подрастающему поколению наличие перспектив трудоустройства и карьерного роста в регионе и, как следствие, снизить отток молодежи из регионов в Москву.

Организаторы рассчитывают, что в 2021 году в закрытом контуре проекта примут участие более 300 тысяч школьников со всей России, их наставниками станут более 5 тысяч педагогов-навигаторов.