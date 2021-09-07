Сергей Собянин: «В ближайшее время точно никаких ограничительных мер не будет»

Сергей Собянин встретился с журналистами «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 7 сентября, Сергей Собянин встретился с журналистами «Комсомольской правды» и рассказал, что ждёт москвичей в ближайшее время. Разговор ожидаемо начался с пандемии. За последние недели ковидное напряжение в городе заметно снизилось. Цифры по заболевшим дошли до минимума. При этом вакцинированных становится все больше. Многих интересует: «Москва победила, инфекция разгромлена?».

- Сложно сказать, вопрос скорее к санитарным врачам, ВОЗ, научным работникам, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде». - Мы всегда готовы к любой ситуации, и для города это очень важно. С одной стороны, не просто что-то прогнозировать, что невозможно сегодня, а именно быть готовыми к любому сценарию. С другой стороны, не запугивать себя до такого состояния, что психологически мы можем оказаться еще в худшей ситуации, чем сама опасность.

Мэр напомнил, что при уменьшении количества заболевших в городе начинают отменять ковидные запреты.

- При первой возможности, как только видим спад заболеваемости, мы начинаем ограничения снимать, чтобы люди могли вздохнуть свободной грудью, пообщаться, походить по городу, вернуться к нормальной жизни, - отметил Собянин. - Если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия. Не говоря уже об экономике, которую мы просто тогда угрохаем и всё. Психологически иногда такие состояния ведут к ещё большей смертности и большей болезненности.

Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить.

Вот что ещё сказал Собянин.

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАПАСНЫЕ КОЙКИ СОХРАНЯТ

- Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПОЛУЧАТ ВСЕ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ КОВИДОМ

- Углубленная диспансеризация, как вы знаете, проводится по поручению президента Владимира Путина. Не все граждане, которые переболели, обращались в поликлиники. Многие из них болели легко, им не нужна была врачебная помощь либо они обращались к каким-то частным врачам и в нашей системе не зафиксированы. Но мы никого не ограничиваем, работаем на доверии. Если человек говорит, что он болел, пожалуйста, пусть проходит диспансеризацию. Нам важно выявить какие-то патологии и заболевания, которые представляют опасность для жизни. Так что, пожалуйста, приходите.

Мэр напомнил, что при уменьшении количества заболевших в городе начинают отменять ковидные запреты Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ В ПАНДЕМИЮ СОХРАНЯЕТСЯ

- Плановая помощь никогда для нас не была какой-то второстепенной задачей. Это всегда первоочередная задача, потому что она определяет здоровье москвичей. И даже в сложных условиях пандемии мы продолжали плановую помощь, особенно то, что касается онкологии. Мы не уменьшили, а нарастили помощь. ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) уже на сегодняшний день достигла объема больше, чем в предыдущие годы. Конечно, в поликлиниках ситуация была сложнее из-за того, что значительная часть врачей и медсестер была сконцентрирована на борьбу с ковидом. Представляете, в пике заболевания мы, по сути дела, треть здравоохранения перепрофилировали на работу с ковидом. Конечно, сложнее становится оказывать обычную помощь. Не в стационарах, а просто поликлиническую помощь. Но сегодня мы бОльшую часть людей вернули на свои рабочие места.

Мэр Москвы Сергей Собянин и главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ У ГОРОДА БОЛЬШОЙ

- Что будет с коронавирусом осенью и зимой, сложно сказать. Конечно, сейчас возвращается большое количество людей из отпусков, плюс сезон простудных заболеваний, начало учебного года, больше контактов. Обычно в это время идет рост заболеваемости. Вполне возможно, что такое будет. Сейчас мы не видим какого-то резкого роста. Посмотрим. В прошлом году у нас пик заболеваемости пришелся где-то на декабрь, даже не на сентябрь, а на декабрь. Посмотрим, как будет в этом году. Потому что много москвичей переболело, большое количество людей сделало прививку. Так что большой запас прочности. Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие. Посмотрим, как это будет развиваться. Еще раз скажу, что мы готовы к любому сценарию.

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