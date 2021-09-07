Почему мужчины в России так быстро выходят в тираж

Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла - сели бы смотреть сериал
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Популярный блоггер Владимир Гуриев (кто вдруг не знает - рекомендую, он остроумный) решил поговорить со своими читателями на вечную и вечно взрывчатую тему: что такое мужчины в России - это вожделенный дефицит, девушки хороводы водят вокруг каждого, лишь бы не пил, лишь бы не бил, или же это бросовый второсортный товар по цене "пучок - пятачок", так что им приходится трудно, если только они не Делоны и Бельмондо etc. В комментариях у него, разумеется, образовалась бензоколонка после артиллерийского обстрела.
Меж тем, у меня есть собственный ответ на этот всех интересующий вопрос.
Дело в том, что в России очень много разводов. И очень много разведенных женщин с детьми - под сорок или за сорок, - на которых обрушивается гора проблем. Им приходится одновременно работать, бороться с возрастом, поддерживая форму, заниматься ребенком, а то и двумя, на которых бывший муж, конечно же, наплевал, забыл о них, стоило ему уйти - и даже алиментов платить не хочет, а в то же время стареют родители, да и к тому же родители живут далеко, а она в мегаполисе, а если еще ипотека...
Так вот, всем известный шаблон насчет того, что Россия - это женская страна с дефицитом мужчин, - относится именно и только к вышеописанной ситуации.
И гендерный перевес - существует тем более явно, чем старше становятся люди.
В двадцать или двадцать пять лет нет никакого засилья девочек и нехватки мальчиков. И в том числе - красивых, ярких, талантливых, сильных или каким-то иным образом заметных мальчиков.
Ближе к сорока годам дисбаланс начинает проявляться. Одни мальчики уже умерли, другие деградировали или просто завяли, а третьи, те самые, что состоялись и хорошо сохранились, превращаются в объект чуть не гаремного интереса.
Ну а ближе к пенсии на сцене и вовсе остаются одни женщины.
Таким образом, женщина у нас живет долго, женщина живет сложно, и женщине много чего нужно и хочется.
А мужчины шагают с ней в ногу только первые километры этой длинной дороги.
Так что мужской вопрос в России сводится более-менее к тому, собираетесь ли вы быть первым мужем кому-нибудь - или уже вторым.
И если вторым, располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя османским султаном из мыльного сериала. Вас хорошо встретят, накормят, уложат, выслушают, поймут и потерпят, - и все, что для этого нужно, это быть психически адекватным, трудоустроенным, малопьющим, добрым, любить детей и быть похожим на человека, среднего человека, а не монстра из кунсткамеры.
Но если первым - готовьтесь, месье, драться с Атосом, Портосом и Арамисом одновременно. А прежде них - с самой этой вашей избранницей, которая вовсе не мыслит свою жизнь в жанре советской деревни 1946 года, когда хоть и плохонький, но мой, и пока еще верит в самое лучшее, мечтает об идеале, и совсем не всегда, честно говоря, хочет, чтобы "он" вообще был хорошим. Ей чаще хочется, чтобы он был плохим, но увлекательно, заманчиво плохим. Как пират. Вы пират? Или у вас залысина, лишний вес, простатит и лекция о Курской битве в youtube, а не Курская битва в глазах?
В таком случае записывайтесь сразу вторым мужем.
Ведь тот пират сначала женится, потом кого-нибудь произведет, потом начнет обижать, игнорировать, изменять, забывать о своем отцовстве, увлекаться новенькими и помладше, а то даже и рукоприкладствовать, запивать, разрушаться, словом, его унесет река жизни, - и тут-то вы и сделаетесь принцем и дефицитом.
Картина недостаточно романтическая, согласен.
Но что поделать, если мир устроен именно так: сначала жаркое, и в том числе с ударением на первом слоге, - а потом уже компот.
И если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла - сели бы смотреть сериал.
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