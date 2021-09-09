Киркоров за миллиард рублей купил квартиру бывшего президента Киргизии

Теперь у Киркорова целых две квартиры в этом доме в Филипповском переулке. Одну он купил в начале нулевых, вторую недавно - у Аскара Акаева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В период пандемии большинство эстрадных артистов сидят без работы. Ковидные меры, а именно 50-процентная заполняемость зала, не позволяют пока звездам возить по городам большие шоу. Затея эта невыгодная, поскольку перевоз декораций и выплата зарплат коллективу - серьезные затраты для певцов, которым тоже приходится ужиматься в своих гонорарах. Однако большие звезды не пропали и по-прежнему зарабатывают немалые деньги на рекламных контрактах. Так, Филипп Киркоров благодаря онлайн-проекту с известным банком и рекламе в Инстаграме (плюс не стоит отметать корпоративные выступления короля эстрады, за которые он, как и прежде, получает от 100 тысяч евро) зарабатывает приличные гонорары. Эти деньги артист вкладывает не только в свой гардероб, но и в недвижимость.

Апартаменты для детей

Недавно на просторах сети появился слух о том, что бывший президент Киргизии Аскар Акаев продал Киркорову свой пентхаус в Москве площадью 537 квадратных метров, расположенный сразу на двух этажах. Называлась и сумма сделки - миллиард рублей.

Аскар Акаев. Фото: Виктор Чернов/GLOBAL LOOK PRESS

Дескать, там все дорого-богато, венецианская мозаика, дворцовый стиль. В общем, весь шик-блеск, что так любит Филипп.

Мы сначала подумали, что это фейк: все-таки это огромные траты в пандемию. Однако окружение Киркорова подтвердило факт покупки квартиры.

- Филипп действительно купил новую квартиру в Филипповском переулке, - рассказали kp.ru друзья артиста. - Как он объяснил, это апартаменты для его детей - для Аллы-Виктории и Мартина. Новая квартира находится на одном этаже с апартаментами Аллы Пугачевой. Теперь бывшие супруги - соседи. Алла Борисовна заехала в этот дом после развода с Киркоровым в начале нулевых, квартиру ей подарил бывший гражданский муж Кристины Орбакайте Руслан Байсаров.

Тот самый дом в Филипповском переулке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потайная спальня

Следом за Аллой Борисовной в этот дом переехал и Филипп. В нулевых он купил в этом же подъезде квартиру площадью в 260 квадратных метров. Правда, на другом этаже.

По оценкам риэлторов, эта квартира обошлась ему тогда не меньше чем в 4,5 млн долларов. Для отделки своего «гнезда» Киркоров пригласил модного дизайнера интерьеров Наталью Волошину. За ремонт Филипп отдал еще два миллиона долларов.

В той квартире много обманок - почти как в обители мага Дэвида Копперфильда.

Если подойти к стеллажу с книгами и нажать потайную кнопочку - откроется секретная дверь, которая ведет в спальню. Спальня сделана в «звериной» теме, а в центре - кровать Versace стоимостью 30 тысяч евро. Люстра здесь из дорогущего муранского стекла.

В столовой - свои фокусы. Нажимаешь на пульт управления - и за раздвижными шторками открывается небольшая кухня. Мебель в столовой от Versace (только один стул стоит 7 тысяч евро, а стеклянный стол - 15 тысяч евро). А вот в прихожей мебель уже от известного итальянского дизайнера Cavalli, есть еще и эксклюзивные комоды от Roberto Venturа стоимостью около 40 тысяч евро. Все это щедро декорировано бархатом, покрыто 16-каратным золотом, серебром, а кристаллы Сваровски - даже на подхвате для штор. И повсюду зеркала... Две отдельные комнаты отведены под гардеробные. А обувь, которой у Филиппа более 2000 пар, хранится в специальном зеркальном шкафу.

И в новой квартире Киркорова будет не менее шикарный ремонт. Пока он в процессе. Туда переехала часть его многочисленного гардероба, поскольку в старой квартире уже не осталось места для новых нарядов.

Напомним: у Киркорова в Москве есть еще квартира на Земляном Валу, где он жил в период брака с Аллой Пугачевой. Это жилье артист использует для хранения своих концертных костюмов. Плюс ко всему певец к рождению детей обзавелся подмосковным особняком. На своей даче, помимо бассейна и домашнего театра, артист построил небольшой храм.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Артист обзавелся особняком в Греции

Киркоров, как выяснилось, прикупил еще и виллу в Греции. Фото: Instagram.com

Помимо шикарной столичной квартиры, Киркоров, как выяснилось, прикупил еще и виллу в Греции.

- У меня теперь там четырехэтажная вилла. Интерьер отделан в греческом стиле, там несколько спален, чтобы ко мне и детям могли приезжать наши болгарские родственники и друзья. Все сделано в светлых тонах, красивые большие джакузи почти в каждой комнате. Все красиво, как я люблю, - рассказал на «Новой волне» в Сочи артист.

Фото: Instagram.com

Вилла с бассейном на севере Крита обошлась артисту в 10 млн евро. Фото: Instagram.com

Вилла артиста расположена в небольшом курортном городке на северном побережье острова Крит. Особняк обошелся певцу в 10 миллионов евро (870 млн рублей).

В Болгарии у певца есть апартаменты на берегу моря. Фото: © Zillow

Кстати, у певца есть дома и в других странах - дача в Болгарии и недвижимость в Штатах.

Особняк Филиппа в Майами отделан в классическом стиле. Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: © Zillow

Фото: © Zillow

К рождению детей артист купил в Майами особняк за 4 миллиона долларов на престижной улице Ла Горс (это жилье записано, по данным майамских риэлторов, на артиста и его тетю, оперную певицу Мари Киркорову. - Ред.). Справляться с хозяйством певцу помогает семейная пара из Бразилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экскурсия по апартаментам звезд: у Алибасова дома золотой унитаз, а Валерии делал ремонт дизайнер Элтона Джона

"Комсомолка" узнала, почем квадратные метры от знаменитостей (подробности)