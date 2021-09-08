«Считали старой девой»: Елена Малышева рассказала, как на ней поставили крест

Телеведущая уже 34 года счастлива в браке с Игорем Малышевым.

Елена Малышева вспомнила, как в молодости у нее не складывались отношения с мужчинами. В новом интервью с писательницей Татьяной Устиновой ведущая телепрограммы «Жить здорово!» откровенно призналась, что собственные родители считали дочь старой девой и поставили крест на ее перспективах выйти замуж. Но в 26 лет Елена все-таки встретила достойного жениха.

Малышева с юности была очень целеустремленной: она получила высшее образование и делала первые шаги в карьере, не отвлекаясь больше ни на что. Елена настолько сосредоточилась на профессиональной жизни, что личной у нее попросту не было. Будущую телеведущую это не особенно волновало – она была уверена, что у нее все еще впереди. Но тут тревогу забили родители Малышевой.

- Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось «старая дева». В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем, - рассказала Елена.

Тогда мама прилетела к дочке в Москву из родного Кемерово в надежде как-то повлиять на ситуацию. При этом мама зашла издалека. Когда она увиделась с Еленой, то первым делом воскликнула:

- Доченька, какое счастье, что ты будешь жить со мной и с папой!

После этого Малышева позвонила отцу и откровенно спросила: «Мама на мне крест поставила, да?». Папа телеведущей честно признался, что да.

- Доченька, а я - нет. Я уверен, что ты встретишь нужного человека, - приободрил Елену отец.

В молодости Елена Малышева была слишком увлечена учебой и карьерой, так что совершенно не обращала внимания на мужчин. Фото: Инстаграм.

Вскоре так и случилось. В 26 лет Елена встретила своего будущего мужа Игоря Малышева. Тогда она учился в аспирантуре, и в университете ее попросили помочь освоиться в Москве талантливому студенту. Причем Игорю ее рекомендовали как «хорошую и воспитанную девочку из Сибири».

Супруги Малышевы женаты уже 34 года. У них двое сыновей и трое внуков. Оба сына Елены переехали в США. Ее старший сын Юрий, как и мама, стал врачом. В Америке он получил дополнительное врачебное образование – Юрий специализируется на кардиологии и электрофизиологии Он также работает в американском госпитале. Младший сын телеведущей Василий руководит компанией, занимающейся интернет-технологиями.

В одном из интервью Малышева объяснила, почему оба ее сына живут в США. По ее словам, современное поколение сейчас стало совсем другим, люди просто не разделяют Землю на страны.

- Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито, - отметила телеведущая. При этом Малышева добавила, что считает своей родиной Россию.