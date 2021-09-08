Трамп может решить пойти на президентские выборы в 2024 году

Трамп сделает попытку стать президентом во второй раз. Фото: REUTERS

Несмотря на то, что бывший глава Белого дома США Дональд Трамп ни разу конкретно не заявил о своем желании принять участие в следующей президентской гонке, его соратники выражают уверенность, что политик выставит свою кандидатуру.

По крайней мере, на такую возможность указывает возросшая активность штаба Трампа, утверждает издание Politico, которая проявляется в размещении политической рекламы, чаще всего критикующей действия нынешней администрации Белого дома.

На это же может указывать и более частое появление самого Трампа в медиапространстве Соединенных Штатов. Кроме того, по заявлению издания, предвыборный штаб экс-президента приступил к сбору средств.

Дональд Трамп, 45-ый президент США, занимал главный пост страны с января 2017 года по январь 2021 года. На момент вступления в должность ему было 70 лет, если же он решит баллотироваться в 2024 году ему к моменту выборов будет 78 лет, то есть столько же, сколько сейчас действующему президенту США Джо Байдену, которому нередко ставят в вину его преклонный возраст.

Вместе с тем, Трамп до сих пор ни разу однозначно не высказался о своем участии в президентских выборах в 2024 году, предпочитая обходиться намеками и недомолвками, однако в Республиканской партии он был и остается признанным лидером.