Умерла Дина Эрмлер, певица и жена знаменитого дирижёра Большого театра

Певица Дина Эрмлер. Фото: Кадр видео

3 сентября ушла из жизни 93-летняя Дина Эрмлер, певица и танцовщица, жена знаменитого дирижера Большого театра России Марка Фридриховича Эрмлера. Артистка скончалась дома в кругу семьи. До последних дней своей жизни женщина сохраняла бодрость духа и активность. Только перед самой смертью силы покинули ее и Дина Георгиевна перестала вставать с постели. Через несколько дней она скончалась во сне.

«Бабушка умерла тихо и спокойно, без болезней и страданий. Тихо отошла в мир иной во сне, в кругу семьи. Пришло ее время. Смерть наступила от естественных причин», - рассказал KP.RU внук знаменитой певицы Дмитрий.

«С дедушкой Дина Георгиевна познакомилась еще в консерватории. Она была старше его на 5 лет, училась на старшем курсе. Они сразу влюбились друг в друга. Сначала бабушка стала звездой, она работала в театре Свердловска (ныне Екатеринбург - прим. ред.) певицей и танцовщицей, ее звали на главные роли. А потом и дедушку заметили - Марка Фридриховича пригласили в Москву, работать дирижером в Большом театре.» - поделился воспоминаниями о знаменитой бабушке внук Дмитрий

В тот момент Дина Георгиевна приняла важнейшее решение в своей жизни. Она выбрала семью и решила навсегда уйти со сцены, посвятив всю себя мужу и детям. Пара переехала в Москву. Вскоре у них появилась дочь Мария.

Марк Эрмлер - народный артист РСФСР, был ведущим дирижером Большого театра. С 60-х годов Марк Фридрихович дирижировал балетами, позднее начал гастролировать с балетной труппой Большого театра. Выступал в знаменитом лондонском театре «Coliseum» и королевском театре «Covent Garden»

До 2001 года был главным дирижёром, музыкальным и художественным руководителем оркестра Большого театра. Преподавал в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Скончался в 2002 году в возрасте 69 лет в Сеуле во время гастролей.