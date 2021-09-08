Депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера задержанные ФСБ России в Крыму диверсанты рассказали, как ездили в Херсон за бомбой в сырной головке. Подробно описали сотрудников украинской разведки, которые наняли их за 2 тысячи долларов, чтобы заминировать и взорвать в День независимости Украины газопровод под Симферополем.

Контрразведчики узнали и сообщили имена тех, кто готовил и организовал этот теракт. Среди них оказались двое молодых крымских татар, которым запудрили головы в запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", посредник-агент Главного управления разведки (ГУР) Украины Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудники отдела ГУР Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" Максим Мартынюк и Виктор Зелинский. А вот их действиями, по данным ФСБ России, руководил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Отправка Будановым из Украины в Крым головки сыра с бомбой, которая взрывается по таймеру это довольно серьезное обвинение. Понятно, что следствие не упустит возможности предъявить миру доказательства и объявить очередного украинского военачальника в уголовный розыск.

В мире уже наслышаны о террористических наклонностях ГУР МО Украины. Уже ЦРУ через свой главный рупор в СМИ - CNN прилюдно отодрал украинских разведчиков за "длинные уши". В американском издательстве признали, что главному разведывательному управлению США пришлось "оказывать материальную и техническую помощь украинским разведчикам в операции, которая привела к задержанию 33 бывших участников российских военных кампаний в Белоруссии".

После этого громкого заявления другой неназванный американский чиновник назвал публикацию в CNN "неправдой". Но, уже третий источник пояснил, что ГУР МО Украины просто использовали разведку США вслепую. Они пытались не просто испортить отношения между Россией и Беларусью, но и добиться выдачи бывших сотрудников частной военной компании, которые могли участвовать в боевых действиях на Донбассе. Так и было: после задержания группы в Беларуси официальный Киев потребовал их выдачи перечислив по именам.

Напомним, накануне выборов в Беларуси группу граждан России задержали и попытались обвинить в покушении на Александра Лукашенко. Но российские спецслужбы быстро выяснили, что мужчин, которые имели опыт службы в частных охранных предприятиях, мобилизовали якобы для работы в Венесуэле при участии американских спецслужб. Им пообещали выдать билеты на самолет в белорусской гостинице, где они и были задержаны.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал "Комсомолке" очередную диверсию Киева, и отметил, что "если разведки демократических стран в 21-ом веке стали отказываться от острых операций и занимаются больше сбором и анализом информации, то работа украинских спецслужб скатилась на какой-то пещерный уровень - банальному терроризму на территории сопредельных стран". В свою очередь редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с журналистом "КП" констатировал, что "военная разведка Министерства обороны Украины стала занимается терактами на территории юга России после того, как ее год назад возглавил профессиональный диверсант Кирилл Буданов".

Вот и выходит, что у всех этих преступлений есть имя, фамилия и "длинные уши". И они успели утомить даже Америку.