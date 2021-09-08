Отец Бритни Спирс подал документы на отказ от опекунства над певицей

Отец Бритни Спирс подал заявление об отказе от опеки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отец певицы Бритни Спирс Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса заявление с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью. Джеймс был опекуном поп-звезды с 2008 года, он контролировал не только ее карьеру, финансы и здоровье, но и личную жизнь.

- Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс, - процитировал заявление отца звезды телеканал CNN.

Для того, чтобы ходатайство Джеймса Спирса вступило в силу, его должен рассмотреть суд. Ближайшее заседание назначено на 29 сентября. Предполагается, что после отказа Джеймса от опекунства расходы и доходы певицы будут переданы на контроль лицензированному аудитору. Именно на этом ранее настаивал адвокат Бритни Спирс.

Суд признал артистку частично недееспособной в 2008 году, после того, как у певицы начались проблемы с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.

Больше 10 лет финансы певицы, в том числе ее многомиллионный трастовый фонд, держали на контроле ее отец и назначенный судом адвокат. Джейми Спирс также принимал решения относительно здоровья звезды, ее карьеры и личной жизни. Поклонники поп-принцессы были уверены, что Бритни удерживают в психиатрических клиниках против ее воли. Фанаты звезды даже создали в соцсетях движение #FreeBritney («Освободите Бритни) с призывами отменить опеку отца.

Джеймс Спирс контролировал жизнь и состояние дочери с 2008 года. Фото: Инстаграм.

За эти годы адвокаты звезды не раз просили суд хотя бы частично ослабить контроль Джеймса Спирса. В июле 2021 года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Исполнительница рассказала подробности, которые шокировали армию ее поклонников.

- Я хочу прекратить опекунство. Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна, - рассказала Бритни. - Он полностью контролирует мою жизнь.

Любое свое решение она обязана согласовывать с Джейми Спирсом, который подчинил ее жизнь своей воле. За любое неповиновение отец отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Певица признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - заявила Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

И вот теперь отец Бритни, наконец, сдался. В случае положительного решения суда он утратит контроль над состоянием певицы, которое оценивается примерно в 60 миллионов долларов. А Бритни, судя по всему, скоро выйдет замуж. Бойфренд певицы Сэм Асгари давно сделал ей предложение. Говорят, на днях его видели в ювелирном магазине – он выбирал кольцо.