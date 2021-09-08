Антон Алиханов - о Евгении Зиничева: Он был моим старшим товарищем. Многому научил меня

Глава Калининградской области - в «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Антон Андреевич! Вы знаете эту новость? Евгений Зиничев погиб. Вы же его сменили на посту губернатора, в общем, хорошо знали. Каким он вам запомнился? Своими поступками. Характером.

- Евгений Николаевич был моим старшим другом, старшим товарищем. Для меня это большая утрата, конечно.

Это был человек честный, который не терпел никакую несправедливость, которую видел, всегда с этим боролся. Человек очень мудрый, который многому научил и меня тоже.

Конечно, для меня это трагедия, я до сих пор не могу поверить в то, что его не стало.

Мы много взаимодействовали, когда Евгений Николаевич был руководителем управления ФСБ здесь. Я был замом губернатора, когда он возглавлял область - мы много взаимодействовали в этот период.

- Какой-то, может быть, факт, какой-то поступок… Я-то его давно знаю, он еще в охране президента был. Какой-то случай, может быть, запомнился?

- Да нет, Саш, уже больше, чем я сказал, наверное, не хотел бы ничего сейчас говорить.

- Спасибо. Будем помнить. У меня большое интервью с ним вышло, самое большое. Я вам брошу ссылку.

- Хорошо. Давайте.

- До свидания. Пока, счастливо!

- Всего доброго.