«Генерал Зиничев не думал – прыгать или не прыгать. Лететь или не лететь куда-то в точку, где чрезвычайная ситуация. Он это сразу делал»

Во время учений в Норильске погиб министр МЧС Евгений Зиничев. Фото: REUTERS

Михаил Антонов:

- Во время учений в Норильске погиб министр МЧС Евгений Зиничев. Ему было 55 лет. министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края министр проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске. А параллельно с этим велись съемки для фильма для МЧС. Зиничев погиб во время этой съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы, который тоже погиб.

Александр Гамов:

- Ужасная новость. Я был знаком с Евгением Зиничевым еще с тех самых пор, когда он работал в охране президента Путина. Офицер охраны президента, ближней охраны. Даже находил себя на снимках, в частности в Калининграде. Так получилось, что Путин ездил в Калининград, Зиничев там - рядом.

Потом он оказался буквально на несколько месяцев руководителем этого региона. И потом уже оттуда его переместили на пост главы МЧС.

Самое большое свое первое интервью, как только Зиничева назначили, он дал «Комсомольской правде». Так получилось, что я освещал визит Владимира Путина в Читу, он летел к Ким Чен Ыну на встречу во Владивосток и залетел в Читу, где были пожары. И там мы встретились с Зиничевым. И он ко мне подошел, пожал руку: как дела? А у нас после ухода Пучкова какая-то прореха образовалась в информационном обеспечении МЧС, давайте будем работать вместе. Он говорит: хорошо, вернемся в Москву, встретимся.

Я сейчас открыл это интервью. Оно начинается с прямой речи: «Да, слушаю. Погибшие есть? Уточните и доложите о принятых мерах». Это эпиграф к нашему интервью. Когда в охране президента Зиничев работал, он очень хорошее впечатление производил. И жесткий человек, и в то же время такой понимающий, доброжелательный. И мы себя нормально вели, журналисты, которые - в пуле, они куда не надо не лезут. И очень хорошие отношения с ним остались.

Я с Зиничевым потом еще встречался на День спасателя, когда нас туда приглашали, на улицу Ватутина, где центральный офис. И там все классно, нас там награждали – кого медалями, кому часы давали. Когда мы с Володей Веленгуриным, который очень много работал и работает с МЧС, были у него в гостях, Зиничев нам показал свою комнату отдыха, совершенно аскетическая такая. Я обратил внимание на иконы.

Интервью с Зиничевым называется «Генерал-полковник Евгенй Зиничев: «Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет».

У меня сложилось впечатление, что он очень близко к сердцу вообще принимал все, что происходило в стране. Он мне очень напоминал всегда Шойгу. Потому что всегда оказывался именно там, где что-то произошло.

Михаил Антонов:

- Одни говорят, что Зиничев пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. А по другой информации, что написала Маргарита Симоньян, они с оператором стояли на краю обрыва. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. И очевидцев было достаточно. И никто не успел даже сообразить, что произошло. А Зиничев прыгнул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.

Александр Гамов:

- Я думаю, вторая версия - основная... В принципе, он был настроен, он не думал – прыгать или не прыгать. Лететь или не лететь куда-то в точку, где чрезвычайная ситуация. Я представляю, как ему жилось в последние месяцы, когда и пандемия была на нем, когда они разворачивали госпитали в тяжелых районах. Когда пожары в Якутии. Я видел эти кадры.

Мне очень тяжело (сейчас говорить).

Он работал круглые сутки. У него горячий телефон и дома находился. Он все время был в таком напряге. Он был генерал армии, я думаю, что это по заслугам.