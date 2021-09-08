Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: из-под завалов извлекли одно тело погибшего, но жертв может быть больше

8 сентября в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в 9-этажном доме. Фото: REUTERS

Зябкое утро 8 сентября 2021 в подмосковном Ногинске. Улица 28-го Июня делит район Заречье на квартал многоэтажек и частных домов. Это тихий зеленый «спальник», который усыпан школами и детсадами. Жители только начинали просыпаться, чтобы запустить маховик будничной суеты.

Во дворе между домами 9 и 9а всего пару человек. Таксисты прогревают моторы авто, закуривая первую за день папиросу. Пара собачников греют в карманах руки и лениво поглядывают на питомцев, шарящих по газонам.

И тут проревел взрыв.

Что произошло

В квартире на третьем этаже дома 9а случился взрыв газовоздушной смеси. Это официальная информация от ГУ МЧС России по Москве. Взрывная волна обрушила стену со второго по четвертый этаж, а на пятом полетели межэтажные перекрытия. Бетонные панели буквально вынесло на асфальт по кускам.

Уничтожены пять квартир. Побиты сотни оконных стекол, в том числе в доме напротив. До него по меньше мере 50 метров. Повыбивало рамы даже в квартирах на последних этажах. Взрывной волной убило несколько голубей и воробьев.

Взрывная волна обрушила стену со второго по четвертый этаж, а на пятом полетели межэтажные перекрытия. Фото: REUTERS

Причина взрыва в Ногинске

В пресс-службе ГСУ СКР по Московской области рассказали, что возбуждено уголовное дело за оказание услуги не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. Очевидно речь идет о коммунальных услугах — подаче газа. Мособлгаз не комментирует инцидент.

Местные озвучили корреспонденту kp.ru две популярные версии, которые активно обсуждают жители. Обе связаны с человеческим фактором. Первая, якобы из рухнувшего дома спасатели вытащили пьяного мужчину. Поскольку отопление еще не включили, тот решил греться от газовой плиты. Вторая версия гласит, что газ забыл выключить кто-то из жильцов с вечера или случилась утечка. На утро, когда люди начали просыпаться, щелкнули выключателем света, прошла искра и газовое облако рвануло.

Если эти гипотезы окажутся правдивыми, то уголовное дело могут переквалифицировать.

На место ЧП приехали лучшие отряды спасателей и кинологов «Лидер» и «Центроспас». Фото: REUTERS

Сколько пострадавших и погибших

Из дома эвакуировали 173 человека. Многих спускали по приставным лестницам, которые подставляли прямо к месту, где раньше были стены.

Восемь увезли в больницу. Среди них две девочки 5 и 10 лет. Одна из них после взрыва выпала из кроватки и оказалась на краю торца дома, где раньше была стена. Приехавшие на вызов спасатели тут же разобрали трехколенную лестницу и сняли малышку.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно. Медпомощь им окажут в местной клинике. Только одного из жильцов, 62-летнего мужчину, перевезут в НМИЦ хирургии им. Вишневского с переломом голени.

Предварительно СКР сообщали о двух погибших. Однако на текущий момент из-под завалов извлекли одно тело. На место ЧП приехали лучшие отряды спасателей и кинологов «Лидер» и «Центроспас». В чатах местные жители обсуждают, что жертв может быть больше. Так как до некоторых не могут дозвониться родные.

Из дома эвакуировали 173 человека, в том числе детей. Фото: Владимир Круглов.

Что будет с домом

МЧС доставили к месту диагностический комплекс «Струна». Этот прибор призван оценить устойчивость здания: есть ли риск дальнейшего обрушения. Жители дома №9 напротив рассказали, что первый подъезд их дома также эвакуировали из-за угрозы обрушения соседней многоэтажки.

В пресс-службе губернатора Московской области заявили, что жилье будут восстанавливать. Это займет не менее 6-8 месяцев. Жильцы пострадавшего дома на это время работ смогут переехать в дом отдыха «Боровое» или в квартиру, которую для них снимут рядом.

Планируются ли компенсации

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Раненым полагается от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травмы. Тем, у кого пострадали квартиры, — по 30 тысяч рублей на члена семьи. Если человек жил один, то 50 тысяч рублей. Припаркованные рядом с домом машины, которые побило камнями, обещали отремонтировать

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