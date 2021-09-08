Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян

Михаил Мишустин заявил, что образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Тему финансовой грамотности населения обсуждали в среду на Московском финансовом форуме в Манеже. Приехавший на форум премьер Михаил Мишустин заявил, что образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов.

- Они дадут знания, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы заработать максимальный доход, как сформировать собственную финансовую, если хотите, подушку безопасности, накопить деньги на важную покупку, - сказал Мишустин.

Он пообещал, что власти будут поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере.

- При этом обращаю внимание представителей регионов: их роль в этой работе ключевая, - отметил Мишустин.

Премьер посетил стенд, рассказывающий о работе сервиса «Мои финансы», запущенный Минфином. До 1 октября «Мои финансы» работают в тестовом режиме. Презентовал портал министр финансов Антон Силуанов. На стенде располагается интерактивный экран, на котором гости форума могут пройти всероссийский тест по финансовой грамотности и ознакомиться с работой трекера ФинЗОЖ. На сервисе «Мои финансы» можно найти ответы на важные финансовые вопросы. Работа сервиса будет, в том числе, дополнять функционал сайта госуслуг.

- Не все получили хорошее финансовое образование и не все, просто по незнанию, понимают разницу между различными вариантами размещения средств: что такое облигации, что такое акции, почему депозит менее опасен в надежном банке, чем инвестиции в ценные бумаги. Это все нужно объяснять и это замечательно, что эта программа помогает людям разобраться, какую стратегию при инвестировании принять, - похвалил сервис «Мои финансы» Мишустин. Премьер поблагодарил команду Минфина за просвещение граждан.

На портале мои финансы можно проверить состояние своего финансового здоровья. Для этого там запущен поможет специальный трекер.

«Запустив «Трекер финансового здоровья», вы оцените свои навыки планирования, умение пользоваться льготами и бонусами, разумно тратить, сберегать и инвестировать. А также возможность исполнять свои обязательства», - говорится на портале.