Наполнить водой реки Донского бассейна поможет РАН

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По его мнению, академики и региональные специалисты вместе смогут найти оптимальный подход к решению проблемы. В преддверии думских выборов волгоградский губернатор делает по-военному четкий и просчитанный шаг: во-первых, задает экологическую повестку на будущий политический сезон, а во вторых - укрепляет собственные позиции, становясь, фактически, во главе крупного проекта, включающего в себя минимум три региона - Волгоградскую, Ростовскую и Астраханскую области.

Проблема оздоровления Дона и его притоков, Цимлянского водохранилища существует не первый год. Заключается она, прежде всего, в маловодье, первые признаки которого заметили еще в 2000-м году. Недостаточное наполнение рек увеличивает засолённость Азовского моря, провоцирует рост сине-зеленых водорослей, необратимо меняет речную флору и фауну. Следом идет эрозия почвы, обрушение берегов, а заканчивается все недостатком качественной питьевой воды для людей. В 2020 ситуация стала критической - в апреле максимальные расходы в паводковый период на Дону и в Цимлянском водохранилище были аномально низкими за весь период наблюдений - на уровне 20% нормы. К счастью, в этом же году был сделан и первый серьезный шаг к исправлению ситуации: Волгоградская и Ростовская области объединили усилия, а инициативы и предложения двух регионов легли в основу федеральной программы. Она рассчитана до 2030 года и на ее мероприятия уже заложено 105 млрд рублей. При Правительстве России действует специальная ведомственная группа. Осталось сделать главное - выбрать самый эффективный способ освоения этих средств, который даст гарантированный результат.

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Регионы уже приступили к практическому этапу — инвентаризации водных объектов и действующих на них комплексов очистных сооружений. Что дальше? Как подчеркнул во время совещания губернатор Андрей Бочаров, есть разные подходы к решению проблемы.

Один из них - начать не с воды, а с суши, а именно с восстановления государственных лесозащитных полос, которые не только помогут сохранить водные ресурсы, но и, как ожидается, благотворно повлияют на климат, он в последние годы становится все более жестким и сложным для жизни. Эти полосы создавались еще в сталинские времена, из восьми объектов - пять находятся на территории Волгоградской области. Впервые с инициативой возродить сталинский план по формированию специальных зеленых зон губернатор Андрей Бочаров выступил на совещании с главой Рослесхоза Иваном Советниковым — предложение было поддержано.

Еще один вариант - классический: дноуглубление водных объектов, расчистка русел рек, притоков, родников, а также различные способы наполнения водой реки Дон, в том числе с использованием технологии переброски воды по ирригационному и судоходному каналам. Тут, кстати, тоже много советских еще наработок. А ирригационный вариант переброски воды из Волги в Дон, получивший название «Канал Волго-Дон 2», был спроектирован и даже на треть уже построен.

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Учитывая, какое множество разных стратегий может быть предложено, Андрей Бочаров считает важным сразу исключить возможность любой спекуляции на этом вопросе и использования его в политическом ключе. Работать должны только профильные специалисты, причем эксперты самого высокого уровня. “Волгоградская область предлагает подойти к обсуждению исключительно на научной основе, на основе мнения профессионалов, экспертов. Мы должны понимать, что главный приоритет — человек и качество его жизни. Понимать, что снижение водотока реки Дон и засоление Азовского моря при достижении критических значений может уже в самой ближайшей перспективе угрожать жителям всего Юга России. Поэтому наша главная задача — защитить людей. И один из самых действенных путей — увеличение водности Дона и Цимлянского водохранилища. В этой связи предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской Академии наук, в том числе с привлечением специалистов, ученых низовий Волги и Дона, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей” - заключил Бочаров и предложил от имени участников совещания направить Президенту РАН Александру Сергееву соответствующее обращение.

Напомним, работа по сохранению и восстановлению экосистемы Волги и Волго-Ахтубинской поймы носит системный характер с 2014 года — инициатива губернатора получила активную поддержку федерального центра. Старт масштабному проекту дал Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей и сохранения Волги. Указания по включению в программу предложений, которые представила Волгоградская область, были закреплены на совещании, которое в Волгограде провел председатель Правительства РФ.