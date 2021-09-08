Венеция-2021: Бежал и всем советует

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

Если кто-то считает хоррором сериал «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, то им надо увидеть полнометражный фильм тех же авторов «Капитан Волконогов бежал». «Колл-центр» был продуктом явного увлечения режиссерской пары жанровым кино нероссийского производства, на «Волконогова» их вдохновила, почувствуйте разницу, история их страны, ее прошлое и настоящее. Хотя и кинематографические влияния здесь тоже чувствуются - Алексея Германа, например. Но режиссёры не ограничиваются эстетикой кухонной раковины и, при всех реверансах «ленинградской школе», их тянет в сторону антиутопии - тем более, что в стране, где они родились, выросли и работают, прошлое имеет обыкновение меняться с будущим местами.

Действие их не по-российски мускулистого, отлично написанного и снятого фильма происходит в 1937 году, в период «чисток», когда работники органов, в угаре бесконечных расстрелов и пыток начинают убивать друг друга и самих себя. Кому-то из них как ни странно, свойственна совесть, кому-то, как Волконогову, не все равно куда они попадут после неминуемо скорой смерти. По совету замученного в родных же застенках товарища (отличный Никита Кукушкин) сбежавший с места работы капитан НКВД Волконогов (лучшая роль много снимавшегося Юрия Борисова) обходит адреса и явки родственников замученных и расстрелянных при его участии «врагов народа» в надежде испросить у них прощения, необходимого для попадания в рай. Натурализм и магический реализм объединяются в тот особый страшный гротеск, при помощи которого только и можно описать российскую реальность - и вчерашнюю, и сегодняшнюю, и завтрашнюю.

Меркулова и Чупов, без сомнения, сняли лучший свой фильм, в полной мере заявив о масштабе своего дарования, который они в русле последних тенденций не боятся разменивать на не столь «личные» проекты. Возможно, международный успех картины в Венеции, где она является одной из лучших в очень сильном в этом году конкурсной программе, определит их дальнейшую режиссёрскую судьбу.

Итальянец Габриэле Маинетти в своих «Фриках на свободе» (Freaks Out) тоже занимается «переписыванием истории». Из фильма следует, что четверка цирковых уродов (волосатый человек, человек-магнит, девушка, бьющая электричеством, и повелитель насекомых) внесли существенный вклад в итальянское антифашистское и партизанское движение.

Итальянец Габриэле Маинетти в своих «Фриках на свободе» тоже занимается «переписыванием истории»

Венгерский фильм из программы «Неделя критики» “Уничтожая Франка” (Erasing Frank) Габора Фабрициуса тоже о пытках. Это хроника личностных изменений, претерпеваемых главным героем по имени Франк, солистом панк-группы, которой непросто приходилось при коммунистах в мрачном 1983 году. Харизматичного, независимого Франка хватают за его прогрессивный, протестный рык и помещают в психушку, сначала на льготных условиях. Но он делает все для того, чтобы врачи и ответственные за работу с молодежью чиновники развязали против него настоящий хардкор и постепенно довели его до состояния овоща - идеального состояния человека, оказавшегося под пятой коммунистической идеологии. Виртуозно снятый в черно-белой дымке, фильм оставляет своего героя после проведенных над ним преступных медикаментозных опытов: каково он после них запоет?

Венгерский фильм из программы «Неделя критики» “Уничтожая Франка” Габора Фабрициуса тоже о пытках

Для еще одного российского фильма, «Обходные пути» (Detours), показанного в той же программе «Неделя критики», трудно вообразить себе место лучше фестиваля в Венеции, являющегося частью Биеннале современного искусства, поскольку собранная и лаконичная работа Екатерины Селенкиной - именно образец современного визуального искусства, очень далекий от традиционного кино. Фильм фиксирует работу «кладмена», занятого зарыванием в городскую среду «закладок» с разнообразными веществами. Но и саму эту среду, в которой могут содержаться, а могут и не содержаться «закладки». Тогда в ней содержится что-то другое - ничуть не менее интересное. Впрочем, были ли «закладки»? Полицейские обыскивают героя в кадре и ничего на нем не находят, хотя вроде бы должны. Возможно, ничего помимо городских видов не содержат в себе и попавшие в кадр городские ландшафты, лишенные какой бы то ни было индивидуальности, как лишены ее попавшие в кадр люди, снятые настолько со стороны, что ни одного их лица мы не видим.

Для фильма, «Обходные пути» трудно вообразить себе место лучше фестиваля в Венеции

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