Звезду сериала «Год культуры» Марию Ахметзянову сняли с «роли мечты» по требованию влиятельного актера. Он взял в проект жену по блату

Конечно, Ахметзянова не назвала фамилию актера, продвинувшего супругу по блату. Как и название проекта тоже скрыла Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вот как работает кино в России.

Учишься, учишься, начинаешь делать первые шаги, пробиваешься к ролям разной степени неизвестности, лет через 10 начинаешь получать главные роли, ездишь по кастингам в статусе известной актрисы (актера), но в проект все равно берут тех, кого захочет главная звезда. Даже не продюсер. И уж точно не режиссер.

Так было с Марией Ахметзяновой — звездой сериала «Год культуры», «Триггер» и других. С «Годом культуры» как раз все в порядке: актриса сообщала, что второй сезон отснят. Также она принимает участие в работе над вторым сезоном сериала «Ростов».

А вот на одном из кастингов Марии не повезло. Ее завернули после того, как суперзвезда, снимающаяся в проекте, пожелала видеть вместо Ахметзяновой собственную жену. Актриса уверяет, что работала над этим фильмом (проходила кастинги) с прошлого года.

- Меня только что сняли с роли, - сообщила в инстаграме артистка. - С проекта, над подготовкой к которому трудилась с прошлого года. Эта роль была моей мечтой. Режиссер не смог меня отстоять.

Конечно, Ахметзянова не назвала фамилию актера, продвинувшего супругу по блату. Как и название проекта тоже скрыла. Мстительность продюсеров всем хорошо известна. Но явно дала понять, как такое возможно в 2021 году.

Марию Ахметзянову сняли с «роли мечты» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ну вот как так, спрашиваете вы, - чуть позже написала в сторис Мария. - Ну вот так бывает. Иногда главный герой говорит, что будет играть его жена (девушка), или он не участвует. Как мило, правда? Или проплачивают другую [актрису]. Таков мир. Я своими силами ничего сделать не могу.