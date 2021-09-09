Ни морщинки: Анастасия Вертинская поразила удивительно гладким для 76 лет лицом

Анастасия Вертинская на премьере сериала "Вертинский". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» минувшим вечером прошла премьера сериала режиссера Авдотьи Смирновой «Вертинский». Громкий проект собрал весь столичный бомонд – от Аллы Пугачевой и Максима Галкина до Ксении Собчак и Константина Богомолова. Особо ожидаемой гостьей показа стала актриса Анастасия Вертинская. 76-летняя звезда фильмов «Человек-амфибия» и «Алые паруса» в последнее время почти не появляется на публике, предпочитая светским мероприятиям размеренную жизнь на даче в Подмосковье и воспитание внуков. Но пропустить премьеру картины о своем отце она не смогла.

Актриса стала идейным вдохновителем телепроекта о своем отце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Именно дочь артиста в свое время стала идейным вдохновителем проекта.

- Однажды ночью мне позвонила моя хорошая знакомая Анастасия Александровна Вертинская и спросила: «Костя, не хотите ли вы сделать фильм о моем папе? У него была довольно интересная жизнь», - рассказал на премьере Константин Эрнст. - Я подумал, что грех отказываться.

Генеральный директор Первого канала вдохновился историей Вертинского еще в 2014 году. Однако из-за кризиса проект пришлось заморозить почти на несколько лет. Съемки стартовали благодаря финансовой поддержке миллиардера Романа Абрамовича. Если вспомнить, что муж режиссера сериала Авдотьи Смирновой – Анатолий Чубайс, можно предположить, что именно он и помог супруге со спонсором. К слову, это уже не первый проект Смирновой, в который вложился экс-губернатор Чукотки. Вместе с Анатолием Чубайсом Роман Аркадьевич в 2017 году финансировал съемки ее картины «История одного назначения».

Анастасия Вертинская поделилась с журналистами воспоминаниями о своем знаменитом отце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере Анастасия Вертинская поделилась с журналистами воспоминаниями о своем знаменитом отце.

- Папа никогда нас с сестрой (Марианной Вертинской – Ред.) не воспитывал. Не спрашивал, что у нас в дневниках, - рассказала Вертинская. - Им был найден удивительный язык для общения. Он, например, говорил: «Я очень страдаю, когда знаю, что вы шалите». Зато отец приходил в восторг, когда мы с сестрой получали пятерки по пению. А стальное его не интересовало.

Актриса признается, что намеренно не дала своему сыну Степану фамилию знаменитого деда. В 1966 году 20-летней студенткой Анастасия вышла замуж за Никиту Михалкова. Через полтора года у них родился сын Степан Михалков (ныне известный ресторатор).

- Я не уверена, что фамилия Вертинский должна продолжаться, – считает актриса. – Мой отец был настолько великим, что для российской культуры достаточно одного его имени. Это целая эпоха, фамилия Вертинский будет жить в веках, это бриллиант в короне нашей культуры.

Гости премьеры вовсю рассматривали знаменитую актрису: не каждый день удается встретиться с легендой советского кино. Многие отметили, что для 76 лет у Вертинской на удивление гладкое лицо, практически без морщин. Хотя Анастасия никогда не признавалась, что делала пластику, это очевидно: уж слишком отличается нынешний облик звезды от ее молодого образа. И дело явно не только в прожитых годах – видимо, в свое время Вертинская доверилась не слишком искусному пластическому хирургу. А что до отсутствия морщин – наверняка накануне премьеры артистка сделала инъекции ботокса, чем объясняется ее слегка «замороженный» вид с полным отсутствием мимики.

ММногие отметили, что для 76 лет у Вертинской на удивление гладкое лицо, практически без морщин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Вертинская не зря считалась одной из самых роковых женщин отечественного кино. Ее брак с Никитой Михалковым распался спустя три года после рождения сына. Еще одним ее звездным поклонником стал певец Александр Градский – с ним актриса жила в гражданском браке с 1976 по 1980 годы. Однако чем-то серьезным этот роман она не считает.

- Наш союз продлился крайне недолго и не принёс мне ни особых разочарований, ни особого обольщения. Я скорее склонна считать браком союз с человеком, с которым у меня был около двадцати лет роман, - рассказывала Вертинская в одном из интервью. Под «двадцатилетним союзом» она имела в виду долгосрочные отношения с женатым актером Олегом Ефремовым.