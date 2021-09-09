Роскошная мамочка: Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения сына

Паулина Андреева на премьере сериала "Вертинский". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже два года Паулина Андреева счастлива в браке с Федором Бондарчуком. 32-летняя актриса в этом году впервые стала мамой: в марте она подарила своему 54-летнему мужу сына Ивана. Полгода Андреева провела в декрете, исчезнув из поля зрения поклонников. Но теперь она вновь возобновила карьеру. Недавно актриса пришла на сбор труппы в Театре имени Чехова. А теперь Паулина впервые появилась на публике: вместе с мужем она пришла на премьеру сериала «Вертинский».

32-летняя актриса в этом году впервые стала мамой: в марте она подарила своему 54-летнему мужу сына Ивана. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьерный показ биографического сериала собрал вечером 8 сентября весь столичный бомонд. Паулина выбрала для премьеры элегантный приталенный черный костюм, который она дополнила бриллиантовыми украшениями. Мини-юбка подчеркнула ее стройные ноги. Бондарчук и Андреева позировали на красной дорожке рядом с еще одной знаменитой парой – Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Бондарчук и Андреева позировали на красной дорожке рядом с еще одной знаменитой парой – Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В сериале «Вертинский» Андреева играет роль звезды немого кино Веры Холодной, с которой у Александра Вертинского был непродолжительный роман. По мнению зрителей, Паулине очень идет образ роковой красавицы начала XX-го века. Вера Холодная стала самой яркой актрисой зарождающегося российского кинематографа. Ее магнетический взгляд сводил зрителе с ума. Вера Холодная снялась в десятках фильмов и ушла из жизни в зените славы. Она умерла в 1919 году в 26 лет, простудившись во время эпидемии гриппа-«испанки».

Пока неизвестно, собирается ли Паулина полностью посвятить себя работе, или все же решит подождать, пока маленький Ваня немного подрастет. Появление первенца в семье Бондарчука и Андреевой совпало с еще одним важным жизненным этапом: супруги переехали в новую квартиру в центре Москвы. Жилье в элитном доме с видом на Кремль режиссер приобрел еще в 2018 году, но все это время делал в нем ремонт. Бондарчук не жалел денег на обустройство семейного гнездышка. Но результат его не устроил, и в итоге он нанял новую бригаду строителей, которая все переделала. Прошлым летом роскошные апартаменты были готовы, и режиссер обставил их суперсовременной техникой и мебелью.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По оценкам риэлторов, в 2018 году квартира площадью около 100 квадратных метров обошлась Бодарчуку в 80-90 миллионов рублей. И это можно назвать очень удачной покупкой: за два года цены на недвижимость скакнули, и теперь такие апартаменты стоят на 10-15 миллионов дороже. Высокая цена объясняется престижным домом и центральным районом. Всего в минуте ходьбы – Тверская улица, в пяти минутах – Красная площадь. Из окон квартиры Федора и Паулины виден Кремль.

Апартаменты супругов расположены в историческом доме, построенном в 1928 году по проекту архитектора Щусева. Дом строился специально для актеров Московского художественного академического театра. Его стены украшают мемориальные таблички сименами известных жильцов. В разные годы в нем селились известные артисты и режиссеры: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов, Марис Лиепа. Неудивительно, что дому присвоили статус памятника истории и культуры федерального значения.

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Супруги сыграли роскошную свадьбу в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.