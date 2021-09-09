Невероятно хороша: 58-летняя Деми Мур загорает на яхте в бикини

Деми Мур – живой пример того, что красивая женщина остается прекрасной в любом возрасте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур – живой пример того, что красивая женщина остается прекрасной в любом возрасте. 58-летняя актриса поделилась в Инстаграме снимком, снятым во время отдыха в Италии. Голливудская звезда загорала на палубе яхты в полосатом бикини и решила немного пошалить. Деми подпрыгнула высоко в воздух, и в этот момент ее запечатлел фотограф.

- Последний прыжок радости перед падением, - шутливо назвала эту сцену актриса.

На фото Деми выглядит удивительно молодой и стройной: похоже, годы не властны над красавицей-брюнеткой. Звезда фильмов «Стриптиз» и "Привидение" по-прежнему может похвастаться подтянутой фигурой и длинными ногами. А ее улыбка остается все такой же манящей, как в ее знаменитых картинах.

58-летняя актриса поделилась в Инстаграме снимком, снятым во время отдыха в Италии. Фото: Инстаграм.

В Италию Деми прилетела на Венецианский кинофестиваль. Заодно актриса решила насладиться отдыхом на яхте, бороздящей Средиземное море. В Венеции Деми стала почетной гостьей благотворительного вечера «Женщины в кино», организованного Red Sea Film Festival. Артистка появилась на вечеринке в сногсшибательном белом наряде от Mоnot, состоящем из бра и длинной юбки. Открытый наряд позволил ей не только продемонстрировать накачанный пресс, но и похвастаться глубоким декольте.

Вместе с Деми Мур в Венецию приехал ее приятель - американский актер Патрик Хильгарт. Папарацци сфотографировали артистку и ее молодого спутника в кафе, когда Деми и симпатичный блондин о чем-то оживленно беседовали. Затем они вместе отправились на прогулку по Венеции. Таблоиды немедленно приписали актрисе новый роман с эффектным мужчиной. Позже Патрик сопровождал Деми на вечеринке.

В Венеции Деми стала почетной гостьей благотворительного вечера «Женщины в кино», организованного Red Sea Film Festival. Фото: Инстаграм.

Вряд ли актрису и молодого парня связывают близкие отношения – скорее всего, они просто приятели. Впрочем, в случае с Деми никогда не угадаешь. В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше нее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет. Впоследствии Эштон женился на актрисе Миле Кунис, родившей ему двоих детей. А вот Деми больше замуж так и не вышла.