Сеть взорвал лайфхак, узнав который, вы поймете, что разогреваете еду в микроволновке неправильно

До сих пор мы разогревали еду в микроволновке неправильно. Фото: Shutterstock

В TikTok вирусным стал ролик, в котором пользовательница соцсети Изабелла Авила поделилась сразу тремя лайфхаками, позволяющими пользоваться микроволновой печью с большей эффективностью.

Все, наверняка, сталкивались с тем, что поставленная в микроволновку пища вне зависимости от ее консистенции и объема разогревается неравномерно – по краям она обжигает, а в середине тарелки остается холодной.

Изабелла советует всем ставить тарелку или контейнер с едой не по центру вращающегося блюда СВЧ-печи, а ближе к его краю.

Многие из 6.5 миллионов просмотревших клип подтвердили, что совет Изабеллы работает: еда действительно «выходит» из печки равномерно разогретой.

Еще один лайфхак от Изабеллы – возможность за один раз разогреть в микроволновке две тарелки с едой. Как правило, даже самые небольшие тарелки не помещаются вместе в печи. Изабелла предлагает поставить одну из них не по центру, рядом с ней поставить чайную чашку, на которую водрузить вторую тарелку. Таким образом, сразу две порции, пусть и на разных высотах, смогут разогреться за один прием.

В конце 26-секундного клипа девушка советует ставить в микроволновку маленькую чашку воды, когда в ней разогревают пиццу или пасту. Она заверяет, что после такой водяной бани эти продукты приобретут первоначальный, весьма аппетитный вид.