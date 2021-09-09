На Бали обезьяны сходят с ума от скуки и голода из-за отсутствия туристов

Местные жители всерьез опасаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители индонезийского курортного острова Бали обратили внимание на то, что дружелюбные прежде обезьяны из леса Сангех становятся все более агрессивными по отношению к людям. Любимицы туристов выходят из леса, забираются на крыши домов и крушат черепицу.

Местные жители всерьез опасаются, что набеги станут постоянными, а животные рано или поздно начнут нападать и на людей.

По мнению экспертов, проблема с поведением приматов связана прежде всего с карантинными мерами: до пандемии Сангех посещало около 6 тысяч туристов в месяц, сейчас же за такое время сюда заходит не более пары сотен человек.

Путешественники, приходившие в лес, не только щедро подкармливали животных, но и играли с ними. Теперь же предоставленные сами себе 600 обезьян в буквальном смысле сходят с ума от голода и скуки, атакуя расположенные поблизости дома в надежде получить хоть что-нибудь съестное и капельку внимания.

Сотрудники заповедника призывают местных жителей не бросать животных в беде, почаще заходить в лес, общаться с мартышками и подкармливать их, чтобы дать им возможность пережить вынужденный карантин.