Роскачество рассказало о пользе ультрапастеризованного молока в России

Оказалось, каждое второе ультрапастеризованное молоко из исследованных — претендент на Знак качества Фото: Влад КОМЯКОВ

Доля ультрапастеризованного молока на прилавках российских магазинов к концу 2022 года может составить до 40%. Эксперты Роскачества решили проверить, теряет ли молоко свои полезные свойства после обработки, есть ли в нем антибиотики и стоит ли покупателям переживать из-за слишком большого срока годности (до шести месяцев).

Роскачество впервые исследовало 30 марок этого продукта, в том числе известные «Авида», «Веселый Молочник», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Простоквашино», Parmalat, Valio и исследовали его по 63 показателям качества и безопасности.

Оказалось, что половина из них — претенденты на Знак качества, а в аутсайдерах — только два бренда с нарушениями обязательных требований. Это ультрапастеризованное молоко «Тяжин» и «Фрау Му», в чьей продукции показатель сухого молочного остатка (СОМО) оказался ниже установленных нормативов. Это может указывать на то, что молоко чем-то разбавлялось (водой, восстановленным молоком и т. п.).

А вот нарушений по содержанию антибиотиков даже в минимальных следовых количествах специалисты ведомства не выявили ни в одном из образцов. Кроме того, после высокотемпературной обработки в молоке не остается патогенных микроорганизмов. Это позволяет сделать вывод, о том, что ультрапастеризованное молоко действительно безопасный продукт.

Учитывая инновационный способ термической обработки, белки и жиры сохраняют свою питательность и усвояемость. И, несмотря на длительный срок хранения, все исследованное молоко оказалось свежим.

«Самое главное — в этом молоке остаются в неизменном виде основные полезные свойства, а именно, питательные компоненты молока — молочный белок и молочный жир, а также важнейшие для организма микроэлементы — кальций, фосфор и т д.», — уточняет руководитель службы стандартизации Молочного союза России, ответственный секретарь технического комитета по стандартам на молоко ТК 470/МТК 532, к.т.н. Лариса Абдуллаева.

По результатам исследования из 30 торговых марок на Знак качества претендуют 17:

«Авида»,

«Амка»,

«Белый город»,

«Веселый Молочник»,

«Вкуснотеево»,

«Домик в деревне»,

«Залесский фермер»,

«Красная цена»,

«М»,

«Моя цена»,

«Му-у»,

«Простоквашино»,

«Северная долина»,

«С нашей фермы»,

Globus,

Parmalat,

Valio.