По израильскому сценарию: в Монголии зафиксирована повторная вспышка коронавируса, несмотря на высокий уровень вакцинации

В Монголии 5 сентября был зафиксирован рекордный показатель по заболеваемости – почти 7400 человек за сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно статистическим данным, в Монголии проживает примерно 3,35 миллиона человек, что при ее солидной площади (по размеру территории эта страна занимает 18-е место в мире) дает плотность населения около 2 человек на квадратный километр.

В Улан-Баторе, столице и крупнейшем городе Монголии, согласно переписи населения, проживает немногим больше 1,4 миллиона человек, а любой населенный пункт с населением свыше 5 тысяч там автоматически считается городом.

При этом очень долгое время о коронавирусе монголы знали лишь понаслышке: первый завозной случай заболевания был отмечен в марте прошлого года, а подтверждение передачи вируса внутри страны – лишь в ноябре. Низкая плотность населения и большие расстояния между поселками играли роль своеобразного карантина.

Вместе с тем, пришедшее к власти в январе этого года правительство Монголии решило бороться с болезнью всеми силами: была организована прививочная кампания и введены строгие меры изоляции, которые длились почти до середины мая. Во время карантина каждому жителю страны было выплачено пособие в размере 300 тысяч тугриков (около 7,5 тысячи рублей), а за вакцинацию гражданам дали премию – 50 тысяч тугриков (примерно 1,2 тысячи рублей).

Кампания по вакцинации прошла успешно – к середине лета власти отчитались, что прививку сделали свыше 75% взрослого населения страны. Кроме того, с июня в стране начали прививать подростков с 16 лет на добровольной основе, а детей старше 12 лет с согласия родителей.

И вот теперь что-то пошло не так: 5 сентября был зафиксирован рекордный показатель по заболеваемости – почти 7400 человек за сутки. С оглядкой на местную плотность населения – люди буквально заболевают целыми городами.

Так или иначе, но Монголия, похоже, повторяет историю Израиля с его высокой степенью вакцинации населения и уже непонятно какой по счету волной коронавируса. Большинство экспертов склоняются к тому, что виной всему – низкая эффективность вакцин, применявшихся в этих странах. В Израиле население вакцинировали Pfizer, в Монголии две трети закупленных доз пришлись на китайский Sinopharm.

С такой оценкой в разговоре с kp.ru согласился и глава Департамента здравоохранения и контроля окружающей среды Северной Каролины (США), доктор Брэннон Трекслер:

- Израильский сценарий повторяет в данный момент не только Монголия, а еще одно государство – Гренада. Согласно статистике, при весьма высоком уровне вакцинации населения и там, и там – вспышки эпидемии. В США похожее происходит в Северной Каролине и Теннесси. В Израиле ситуация улучшилась. Вне всяческого сомнения, свою роль играют марки вакцин – одни показывают более высокую эффективность, другие несколько слабее. Но посмотрите на другие разделы статистики – количество тяжело больных и умерших в этих штатах и государствах в разы (а то и в десятки раз) меньше, чем до начала массовой вакцинации. И не нужно искать ответ на вопрос – кто виноват в новой вспышке? Нужно вызубрить и применять простые вещи, содержащиеся в ответе на вопрос – как остановить распространение коронавируса? И этот ответ мы все уже хорошо знаем – путем вакцинации, ношения защитных масок, мытья рук и социального дистанцирования.