Жителя Санкт-Петербурга будут судить за фейки об "опасности" вакцины от коронавируса

За распространении ложной информации об опасности вакцины от коронавируса петербуржец сядет на три года в тюрьму и заплатит большой штраф. Фото: Анастасия Осипова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Мысливца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан" (статья предусматривает штраф в размере 700 тысяч рублей и 3 года колонии).

- Как полагает следствие, Мысливец зарегистрировал в социальной сети "ВКонтакте" и в видеохостинге "YouTube" сообщество "Крамола" для публикации материалов, содержащих вымышленную информацию по актуальным научным и социально-политическим вопросам, которая выдавалась за достоверную и отличалась от общепризнанной, - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным следствия подозреваемый еще в начале 2020 года изготовил видеоролик, содержащий информацию о том, что с целью сокращения населения России создана вакцина от новой коронавирусной инфекции, применение которой к человеку влечет летальный исход. Ролик был размещен на каналах "Крамола" в видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "ВКонтакте".

По мнению следствия Мысливец создал реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), а также побуждал к опасным действиям в виде отказа от необходимой медицинской помощи.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Он обещает быть интересным: стороне обвинения придется доказывать необходимость вакцинации населения и преступный умысел обвиняемого.

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